Как правильно купить путевку в лагерь и на курорт — совет специалиста

Юрист рассказал, на что в первую очередь необходимо обратить внимание при покупке билета на отдых. Многие обстоятельства умалчиваются туристическими компаниями. В результате потребитель не имеет возможности предъявить претензии в случае их возникновения.

Радио Особый акцент: как правильно купить путевку в лагерь и на курорт — совет юриста

Юрист Владимир Плужник рассказал в интервью Sputnik Кыргызстан, что отдых в детском лагере или на курорте с юридической точки зрения является предоставлением услуги.

"При покупке услуги — тем более такой, как отдых вас или вашего ребенка, — нужно внимательно отнестись к тому, что вам предлагает организация, которая эту услугу продает. К сожалению, немногие компании при продаже путевок предлагают заполнить договор. Обычно выдается билет с указанием даты въезда-выезда и номера комнаты в отеле, а вот услуги, которые вы должны получить, и их качество никак не описываются. То есть если вам что-то не понравится или услуга была оказана не должным образом, выставить претензию и получить возмещение ущерба без договора не получится", — сказал Плужник.

По его словам, именно поэтому при покупке путевки требуйте договор, в котором должно быть прописано все, что вам предлагали.

"Кроме этого, некоторые лагеря обычно вкупе с отдыхом предлагают образовательные услуги (английский язык и другие). Узнайте, есть ли у организации лицензия на такой вид деятельности. В договоре должны быть прописаны условия питания, проживания, качество этих услуг регулируется СНИПами и соответствующим законодательством. Обратите внимание, что по закону на пляже должен быть спасатель, если такового нет, обратитесь в МЧС", — посоветовал юрист.

Он отметил, что договор на оказание услуг — это документальное закрепление сделки, которая заключается в выполнении исполнителем определенных работ (услуг) для заказчика.