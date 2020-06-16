Полушкина рассказала о практике онлайн- и телеуроков в период пандемии

Министерство народного образования Узбекистана запустило рубрику "Онлайн-репетитор" для подготовки абитуриентов к вступительным экзаменам. Новый ресурс позволит начать подготовку, независимо от местонахождения, считает глава ведомства Шерзод Шерматов.
"Значит, будет повышаться доступ к качественному образованию. Это шаг в цифровизации всего государства. Но здесь очень важно, какую цель ставят перед собой инициаторы и создатели, на какую рассчитывают аудиторию и что хотят получить на выходе", — сказала Полушкина.
Один из ключевых вопросов — проверка полученных знаний, отметила она. Важна обратная связь, чтобы дети правильно усваивали информацию, видели свои ошибки.
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