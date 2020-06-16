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Заместитель директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Елена Полушкина
Аналитический центр при Правительстве РФ

Полушкина рассказала о практике онлайн- и телеуроков в период пандемии

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200616/14347291/Polushkina-rasskazala-o-praktike-onlayn--i-teleurokov-v-period-pandemii-.html

Заместитель директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Елена Полушкина прокомментировала запуск проекта "Онлайн-репетитор" для подготовки абитуриентов в Узбекистане.

Радио
Полушкина рассказала о практике онлайн- и телеуроков в период пандемии

Министерство народного образования Узбекистана запустило рубрику "Онлайн-репетитор" для подготовки абитуриентов к вступительным экзаменам. Новый ресурс позволит начать подготовку, независимо от местонахождения, считает глава ведомства Шерзод Шерматов.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Заместитель директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Елена Полушкина отметила: если такой сервис делает учебную информацию доступнее для детей всех социальных слоев, это в любой ситуации хорошо.

"Значит, будет повышаться доступ к качественному образованию. Это шаг в цифровизации всего государства. Но здесь очень важно, какую цель ставят перед собой инициаторы и создатели, на какую рассчитывают аудиторию и что хотят получить на выходе", — сказала Полушкина.

Один из ключевых вопросов — проверка полученных знаний, отметила она. Важна обратная связь, чтобы дети правильно усваивали информацию, видели свои ошибки.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
пандемия, Образование, Узбекистан



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