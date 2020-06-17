Военный эксперт назвал предпосылки, которые неминуемо ведут НАТО к развалу

Политолог, военный эксперт Иван Коновалов объяснил, чем обусловлено присутствие американских войск в Европе, и порассуждал на тему будущего НАТО.

Радио Военный эксперт назвал предпосылки, которые неминуемо ведут НАТО к развалу

Президент США Дональд Трамп объявил о сокращении численности американских войск на территории Германии до 25 тысяч человек. По словам главы Белого дома, "Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России".

Как заявила посол Германии в США Эмили Хабер, нахождение американцев на территории Германии обусловлено не необходимостью защиты страны, а стремлением Вашингтона поддержать трансатлантическую безопасность.

Однако, как считает политолог и военный эксперт Иван Коновалов, НАТО имеет дуалистическое значение для участников альянса.

С одной стороны, это инструмент агрессивной политики Соединенных Штатов, отметил эксперт.

"США, когда могут, пытаются использовать НАТО для того, чтобы уничтожать некоторые страны, которые им не нравятся. Как, например, это было в Югославии, когда Альянс практически всех заставил ввязаться в эту войну и всех повязал кровью", — заявил Коновалов в эфире радио Sputnik.

С другой стороны, по мнению политолога, некоторые европейские члены Альянса также используют его в своих целях.

"НАТО — это организация для европейских членов, которые не желают тратить деньги на оборону, а хотят, чтобы за это платили американцы. <...> Поэтому никакой солидарности не будет, как только не будет американских денег", — продолжил эксперт.

Коновалов также напомнил о том, что Трамп неоднократно называл НАТО бессмысленной организацией.

"Ему непонятны такие выражения, как общая североатлантическая солидарность, демонстрация силы и внутренней спайки НАТО, потому что он не осознает, зачем НАТО вообще надо. В понимании президента США, американские войска находятся в Германии, чтобы защищать от гипотетической российской угрозы", — добавил Коновалов.

Он добавил, что в понимании Трампа, для того чтобы войска США все же остались, требуется двусторонний военный договор между Соединенными Штатами и Германией. Однако без участия НАТО.

Такие противоречия между участниками Альянса рано или поздно приведут к его расколу, заключил Коновалов.

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