Политолог: Россия видит перспективы в отношениях с Афганистаном

Представители Москвы, Кабула и Вашингтона провели трехстороннюю встречу в формате видеоконференции. Главной темой стала подготовка прямых переговоров между властями Афганистана и талибами*.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов полковник запаса Андрей Кошкин отметил: Афганистан понимает, что и Китай и Россия заинтересованы в глубоких взаимовыгодных отношениях. КНР, в частности, видит его в своем проекте "Один пояс — один путь".
"Здесь больше проектов, которые бы обеспечивали выход Китая через Афганистан в Центральную Азию, поэтому Пекин особенно интересует стабильность в Афганистане", — сказал эксперт Sputnik Таджикистан.
Москва же обеспокоена угрозами террористов на афганском направлении.
"Понимая это, Кабул, как только наступают трудности в переговорах с Вашингтоном, сразу обращается в Пекин и Москву", — сказал политолог.
В целом США, РФ и Китай имеют свои взгляды на взаимодействие с Кабулом, и Кабул это чувствует.
"Мы видим перспективу, но она не столь радужна, если не соблюдать условия договоренностей", — считает Андрей Кошкин.
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* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран