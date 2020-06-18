Политолог: Россия видит перспективы в отношениях с Афганистаном

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов полковник запаса Андрей Кошкин рассказал, чего ждет Кабул от переговоров с Россией и Китаем.

Радио Кошкин о трехсторонних переговорах России, Афганистана и США

Представители Москвы, Кабула и Вашингтона провели трехстороннюю встречу в формате видеоконференции. Главной темой стала подготовка прямых переговоров между властями Афганистана и талибами*.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов полковник запаса Андрей Кошкин отметил: Афганистан понимает, что и Китай и Россия заинтересованы в глубоких взаимовыгодных отношениях. КНР, в частности, видит его в своем проекте "Один пояс — один путь".

По словам Кошкина, предполагается выстроить логистическую связь Кабул — Пешавар, причем Китаю больше интересны проекты именно в Кабуле.

"Здесь больше проектов, которые бы обеспечивали выход Китая через Афганистан в Центральную Азию, поэтому Пекин особенно интересует стабильность в Афганистане", — сказал эксперт Sputnik Таджикистан.

Москва же обеспокоена угрозами террористов на афганском направлении.

"Понимая это, Кабул, как только наступают трудности в переговорах с Вашингтоном, сразу обращается в Пекин и Москву", — сказал политолог.

Он добавил, что талибы акцентируют внимание на том, чтобы США, выводя своих военнослужащих, забрали и проамериканское правительство. Однако США на это не согласны. Данное противоречие не дает быстро и успешно на взаимовыгодных основах решить проблему с талибами.

В целом США, РФ и Китай имеют свои взгляды на взаимодействие с Кабулом, и Кабул это чувствует.

"Мы видим перспективу, но она не столь радужна, если не соблюдать условия договоренностей", — считает Андрей Кошкин.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран