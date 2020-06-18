С чем связан рост числа случаев заражения COVID-19 в Узбекистане — вирусолог

В ходе видеоселекторного совещания президент Шавкат Мирзиёев заявил, что ситуация по коронавирусу приобретает все более сложный характер: за последний период число заболевших выросло и участились случаи заражения среди населения.
Заведующий лабораторией холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз Маруфжон Мадаминов считает, что причиной ухудшения эпидемиологической ситуации среди населения послужило смягчение карантинных мер — возобновление ряда общественных мероприятий и видов деятельности.
"Неделю назад было очередное послабление карантинных мер, в "желтых" и "зеленых" зонах разрешили автобусное сообщение, и где-то через 5-6 дней начала подниматься заболеваемость", — пояснил вирусолог.
Однако, как утверждает специалист, от 50% до 70% случаев заражения коронавирусной инфекцией все же зафиксировано среди пациентов карантинного центра, куда были размещены соотечественники, прибывшие из-за рубежа чартерным рейсом.
Помимо этого, статистику заражения повышают водители международных грузоперевозок, которые пребывают из стран с неблагополучной картиной по заболеваемости коронавирусом. Сейчас на границе созданы все необходимые условия для их тестирования, заверяет Мадаминов.
Эксперт поясняет, что неблагоприятным моментом в нынешней ситуации является невозможность досконального выявления мест заражения для устранения очага инфекции. Ситуация ухудшилась, но находится под контролем соответствующих органов управления. Все новые случаи регистрируются и данные обновляются несколько раз в день в режиме реального времени.
Рассматривается вопрос и о лечении граждан с бессимптомными, легкими форами протекания инфекции в домашних условиях.
"Естественно, их будут лечить врачи по месту жительства из семейных поликлиник или врачебных пунктов сельской местности. При развитии болезни более сильной средней тяжести пациенты будут госпитализированы", — сообщил заведующий лабораторией.
В конце Мадаминов акцентирует, что "каждое негативное событие тоже имеет какой-то позитив". Отрицательный опыт помогает сделать нужные выводы, чтобы в будущем повысить потенциал службы здравоохранения в охране здоровья населения.
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