Глава Минздрава РФ: к испытаниям готовятся сразу несколько вакцин от COVID-19

Радио Глава Минздрава РФ: к испытаниям готовятся сразу несколько вакцин от COVID-19

В России начались клинические испытания вакцины для профилактики COVID-19.

Ее уже ввели первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко. Всего потенциальную вакцину проверят на себе 38 добровольцев.

Разрешение на проведение клинических испытаний было выдано Минздравом РФ на днях.

Глава ведомства Михаил Мурашко отметил: то, что ввели испытуемым, нельзя называть полноценным лекарственным препаратом.

"Мы ввели процедуру выпуска на условиях, а это своего рода полицейский надзор над препаратом, который открывается чуть шире. Мы должны понимать, что разные типы пациентов, с разными заболеваниями, которые имеют свои особенности, в том числе какие-то хронические заболевания. Мы должны гарантировать безопасность. Не навреди — первый принцип", — заявил Мурашко.

Между тем глава российского Минздрава отметил, что не должно быть единственной вакцины, необходимо проводить испытания сразу нескольких препаратов. Это, по его словам, сейчас и происходит.

Также Мурашко обрисовал сроки проведения клинических испытаний. Он отметил, что весь процесс тестирования вакцины на добровольцах может занять 1,5 месяца.

Однако что действительно важно, так это своевременно запустить массовое производство вакцины в случае успеха проводимых испытаний.

"Сегодня предприятия масштабируют технологии, настраивают на производство разных типов вакцин. И государство будет тем сильнее, чем будет иметь больше вариантов", — заявил Мурашко.

Полный комментарий министра здравоохранения РФ слушайте в аудиозаписи.