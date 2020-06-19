Политолог о вероятных темах предстоящих переговоров лидеров России, Турции и Ирана

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Нарбаева призвала родителей не "нападать" на учителей Взрослые должны воспитывать у детей чувство уважения к педагогам и сами тоже с уважением относиться к ним, заявила Танзила Нарбаева. 111

О забвении уроков истории и тяжелой расплате за это — Путин написал статью На сайте кремля размещена статья Владимира Путина, в которой автор рассуждает о Второй мировой войне и важности помнить и с уважением относиться к подвигам советского народа, бившегося против нацизма 75 лет назад. 173