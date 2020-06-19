Политолог о вероятных темах предстоящих переговоров лидеров России, Турции и Ирана

Главной темой ожидаемой встречи президентов России, Турции и Ирана станет сирийский вопрос, поделился мнением в интервью Sputnik Азербайджан политолог Эльхан Шахиноглу.
Стало известно, что главы России, Турции и Ирана проведут встречу в формате видеоконференции.
"Вторым вопросом для обсуждения президентов можно считать Ливию, хотя это не очень беспокоит Иран. Но президенты России и Турции поговорят и на эту тему", - отметил Шахиноглу.
Напомним, трехсторонний саммит по сирийскому вопросу должен был проводить Иран, но встречу решили перенести в режим видеоконференции из-за пандемии COVID-19.