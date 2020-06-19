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Политолог Эльхан Шахиноглу, архивное фото
© Sputnik / Murad Orujov

Политолог о вероятных темах предстоящих переговоров лидеров России, Турции и Ирана

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200619/14368826.html

Турция хочет, чтобы в будущем процессе мирного строительства в Ливии участвовала и Россия, считает политолог Эльхан Шахиноглу.

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Главной темой ожидаемой встречи президентов России, Турции и Ирана станет сирийский вопрос, поделился мнением в интервью Sputnik Азербайджан политолог Эльхан Шахиноглу.

Стало известно, что главы России, Турции и Ирана проведут встречу в формате видеоконференции.

"Вторым вопросом для обсуждения президентов можно считать Ливию, хотя это не очень беспокоит Иран. Но президенты России и Турции поговорят и на эту тему", - отметил Шахиноглу.

Напомним, трехсторонний саммит по сирийскому вопросу должен был проводить Иран, но встречу решили перенести в режим видеоконференции из-за пандемии COVID-19.




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