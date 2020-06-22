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Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко
Фото из личного архива Александра Бутенко

Бутенко о новом геноме COVID-19 в Китае: если он определен, это очень важно

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200622/14387485/Butenko-o-novom-genome-COVID-19-v-Kitae-esli-on-opredelen-eto-ochen-vazhno.html

Завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ подразделения Института вирусологии Александр Бутенко прокомментировал новость о том, что КНР передала ВОЗ данные генома коронавируса с рынка в Пекине.

Радио
Бутенко о новом геноме COVID-19 в Китае: если он определен, это очень важно

Центр по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний Китая обнародовал данные о геноме штамма коронавируса, выявленного на оптовом рынке в Пекине, где на прошлой неделе произошла новая вспышка. Информация была передана Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ подразделения Института вирусологии Александр Бутенко отметил: если геном определен, это очень важно. Однако пока вся имеющаяся информация строится исключительно на предположениях.

"Информации пока очень мало, скорее всяческие предположения. Кроме того, нет данных о количественных или качественных изменениях новых вариантов вируса в Пекине. Версия, что он появился в Китае с замороженными продуктами из Европы, — возможный вариант, но это не морепродукты. Это могут быть инфицированные уже на рынке продукты. Это или инфицирование от больных людей, или предшествующее инфицирование от других источников", — сказал профессор в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что коронавирусов огромное количество, "их изменчивость проявляется не только мутацией, но и рекомбинациями между генами одного рода".

"Если сейчас определили геном, нуклеотидную и аминокислотную последовательность и передали ВОЗ, это очень важно. ВОЗ вскоре опубликует информацию", — считает Бутенко.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Китай, ученые, коронавирус, пандемия



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