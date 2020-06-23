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Начальник отдела Государственной инспекции по надзору за качеством образования Узбекистана Сардор Махсудов
© Foto : Из личного архива Сардора Махсудова

Как узбекским абитуриентам готовиться к поступлению в вузы — эксперт

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200623/14394202/Kak-uzbekskim-abiturientam-gotovitsya-k-postupleniyu-v-vuzy--ekspert.html

Начальник отдела Государственной инспекции по надзору за качеством образования Узбекистана Сардор Махсудов рассказал об условиях, создаваемых в стране для подготовки к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения.

Радио
Как узбекским абитуриентам готовиться к поступлению в вузы — эксперт

Вступительные экзамены в вузы Узбекистана планируется провести после 1 августа, у абитуриентов есть на подготовку еще несколько недель. Однако если проживающие в "зеленых" зонах молодые люди уже могут посещать учебные центры, то в "желтых" такой возможности пока нет. 

Как рассказал начальник отдела Государственной инспекции по надзору за качеством образования Узбекистана Сардор Махсудов, от руководителей учебных центров, расположенных в "желтых" зонах, поступает много обращений с просьбой разрешить их деятельность.

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"В связи с этим, в соответствии с поручением руководства Республики Узбекистан, Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабмине совместно с соответствующими министерствами и ведомствами создали рабочую группу для проработки вопросов по смягчению карантинных мер в образовательных учреждениях. По итогам исследования обстановки и ситуации было внесено предложение в Специальную республиканскую комиссию о возобновлении деятельности учебных центров в "желтых" зонах с соблюдением строгих санитарно-гигиенических норм", — рассказал Махсудов.

Он также напомнил, что Министерство народного образования запустило передачу для бесплатной подготовки выпускников школ к поступлению — "Онлайн-репетитор". Дети могут заниматься, оставаясь дома и не рискуя своим здоровьем.

"Кроме того, многие центры, находящиеся в "красных" и "желтых" зонах, успешно осуществляют свою работу со слушателями дистанционно", — отметил Махсудов.

Подробности слушайте в аудиофайле Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, абитуриенты, Образование



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