Как узбекским абитуриентам готовиться к поступлению в вузы — эксперт

Вступительные экзамены в вузы Узбекистана планируется провести после 1 августа, у абитуриентов есть на подготовку еще несколько недель. Однако если проживающие в "зеленых" зонах молодые люди уже могут посещать учебные центры, то в "желтых" такой возможности пока нет.
Как рассказал начальник отдела Государственной инспекции по надзору за качеством образования Узбекистана Сардор Махсудов, от руководителей учебных центров, расположенных в "желтых" зонах, поступает много обращений с просьбой разрешить их деятельность.
Он также напомнил, что Министерство народного образования запустило передачу для бесплатной подготовки выпускников школ к поступлению — "Онлайн-репетитор". Дети могут заниматься, оставаясь дома и не рискуя своим здоровьем.
"Кроме того, многие центры, находящиеся в "красных" и "желтых" зонах, успешно осуществляют свою работу со слушателями дистанционно", — отметил Махсудов.
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