Эксперт о новой визе в Узбекистане: это огромная перспектива для страны

Член РГО, основатель путеводителя TopTripTip по всем регионам РФ и всем странам СНГ, руководитель Appreal Group Андрей Сулейков оценил перспективы введения в Узбекистане новой визы для богатых и состоятельных иностранцев.

Радио Эксперт о новой визе в Узбекистане: это огромная перспектива для страны

Узбекистан введет тип иммиграционной визы в рамках программы Uzbekistan — My Second Home ("Узбекистан — мой второй дом").

Как ожидается, данная мера позволит привлечь в республику для проживания состоятельных лиц с хорошим образованием и способностями.

Они и члены их семьи могут жить в стране и вкладывать свои знания в ее развитие.

Член РГО, основатель путеводителя TopTripTip по всем регионам РФ и всем странам СНГ, руководитель Appreal Group, автор серии литературных путеводителеЙ "Это моя земля" Андрей Сулейков отметил, что данная инициатива вписывается в понятие селективной иммиграционной политики, которая представляет собой механизм привлечения страной специалистов из другого государства.

Эксперт также отметил, что в данном вопросе следует обратить внимание на ту экономическую программу, которую декларирует страна.

"Если говорить про аспект туризма, то совершенно точно Узбекистан недооценен с точки зрения дизайна. То есть, это все, что касается тканей, керамики, мозаики — все это, на сегодняшний день, удивительные богатства, роскошные традиции, и те люди, которые прошли школу вот такого искусства в Узбекистане, довольно неплохо себя реализуют и в других странах", — считает Сулейков.

По его словам, если говорить о развитии сувенирной отрасли и продвижении продукции, которые "люди охотно увозят с собой" из Узбекистана, то привлечение специалистов, к примеру, дизайнеров, которые национальный фольклор в элементах одежды или интерьера сделали бы традицией и технологией, было бы выгодно.

"Приезд такого специалиста и создания такого направления и моды — это создание огромного количества новых рабочих мест в Узбекистане", — добавил Сулейков.

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