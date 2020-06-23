Аббясов об отмене хаджа в Саудовской Аравии: главное — проявить терпение

Радио Аббясов об отмене хаджа в Саудовской Аравии: главное — проявить терпение

Власти Саудовской Аравии из-за COVID-19 разрешили участвовать в хадже в этом году только небольшому числу мусульманских паломников, которые уже находятся в королевстве: постоянно там проживают или оказавшиеся в стране до закрытия границ.

Остальные иностранные паломники не будут допущены до участия в хадже.

Первый зампред Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов назвал данное решение взвешенным и разумным.

"Я думаю, что они (власти Саудовской Аравии. — Sputnik) взвесили все "за" и "против", потому что понятно, что люди будут приезжать из разных стран мира: у кого-то лучше эпидемиологическая обстановка, у кого-то хуже. Я думаю, что они просто перестраховываются для того, чтобы потом не было ухудшения ситуации. В принципе, это правильно", — отметил Аббясов.

По его словам, здоровье — это дар Всевышнего, и надо его беречь. Это, по мнению Аббясова, и было главной установкой саудовских властей. К тому же, это первый случай в истории, когда отменялся хадж.

"Что касается включений, то сегодня никаких проблем нет. По видео можно наблюдать, как совершаются молитвы из Мекки, из Медины. У них есть специальные два канала, которые 24 часа транслируют вид из мечети в Мекке и из мечети Медины со всеми молитвами и так далее", — пояснил зампред Духовного управления мусульман РФ.

Он также подчеркнул, что, конечно, полностью заменить полноценный хадж онлайн-трансляцией не получится, поскольку он происходит в определенном месте и в определенное время. Кроме того, есть исторические традиции, которыми в этом году придется пренебречь, однако главное, что можно сделать сейчас — это проявить терпение, считает Аббясов.