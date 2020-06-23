Мирзиёев: Россия нам открыла новые грани в изучении истории Второй мировой

Президенты Узбекистана и России провели встречу в Москве накануне праздничных торжеств в честь юбилея Победы над фашистской Германией. Несмотря на всемирную пандемию Шавкат Мирзиёев принял приглашение своего российского коллеги и прибыл для участие в торжественных мероприятиях.
"Наши российские коллеги нам за последние два года предоставили доступ ко важным архивам, что позволило открыть новые грани нашей общей истории и общей Победы. К примеру, если мы раньше говорили о полутора миллионах узбекистанцев, ушедших на фронт, то последние исследования позволили выявить в общей сложности порядка двух миллионов узбекистанцев, сражавшихся с фашизмом. Также мы скорректировали и цифры по числу погибших и пропавших без вести. Это наша память, мы ни в коем случае не должны об этом забывать", — подчеркнул узбекский лидер.
"Я хочу чтобы наша молодежь это видела, чтобы они не забывали воевавших дедов и прадедов, чтобы понимали, какой ценой им достался сегодняшний день", — заявил Шавкат Мирзиёев.
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По его словам, несмотря на пандемию, которая сорвала многие планы, включая готовившийся государственный визит, отношения двух стран развиваются очень динамично и эти успехи подкреплены конкретными показателями. Так товарооборот только за 2019 год вырос сразу на 18%, а из запланированных в будущем 10 миллиардов в год уже составляет порядка 6,6 миллиарда долларов. Гуманитарное и культурное взаимодействие также продолжается. До конца года в республике планируется открыть еще четыре филиала российских вузов.
В заключение беседы Шавкат Мирзиёев пожелал российскому лидеру успешного проведения национального референдума по поправкам в Конституцию, которые в будущем должны служить интересам народа.
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