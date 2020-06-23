Мирзиёев: Россия нам открыла новые грани в изучении истории Второй мировой

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом. Он провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а 24 июня примет участие в параде в честь 75-летия Победы над фашизмом.

Президенты Узбекистана и России провели встречу в Москве накануне праздничных торжеств в честь юбилея Победы над фашистской Германией. Несмотря на всемирную пандемию Шавкат Мирзиёев принял приглашение своего российского коллеги и прибыл для участие в торжественных мероприятиях.

Радио Мирзиёев: Россия помогла открыть новые грани в изучении истории Второй мировой войны

"Наши российские коллеги нам за последние два года предоставили доступ ко важным архивам, что позволило открыть новые грани нашей общей истории и общей Победы. К примеру, если мы раньше говорили о полутора миллионах узбекистанцев, ушедших на фронт, то последние исследования позволили выявить в общей сложности порядка двух миллионов узбекистанцев, сражавшихся с фашизмом. Также мы скорректировали и цифры по числу погибших и пропавших без вести. Это наша память, мы ни в коем случае не должны об этом забывать", — подчеркнул узбекский лидер.

В ходе разговора Шавкат Мирзиёев поблагодарил Минобороны РФ за помощь в изучении истории Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Он пригласил своего российского коллегу при первой возможности в рамках визита в Узбекистан посетить открывшийся в Ташкенте мемориальный комплекс, посвященный подвигу узбекского народа во время Великой Отечественной войны.

"Я хочу чтобы наша молодежь это видела, чтобы они не забывали воевавших дедов и прадедов, чтобы понимали, какой ценой им достался сегодняшний день", — заявил Шавкат Мирзиёев.

Помним, гордимся, скорбим: в Ташкенте открыли Парк Победы — видео >>>

По его словам, несмотря на пандемию, которая сорвала многие планы, включая готовившийся государственный визит, отношения двух стран развиваются очень динамично и эти успехи подкреплены конкретными показателями. Так товарооборот только за 2019 год вырос сразу на 18%, а из запланированных в будущем 10 миллиардов в год уже составляет порядка 6,6 миллиарда долларов. Гуманитарное и культурное взаимодействие также продолжается. До конца года в республике планируется открыть еще четыре филиала российских вузов.

В заключение беседы Шавкат Мирзиёев пожелал российскому лидеру успешного проведения национального референдума по поправкам в Конституцию, которые в будущем должны служить интересам народа.

Подробнее слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.