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Мирзиёев: Россия нам открыла новые грани в изучении истории Второй мировой

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (279)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200623/14400459/Mirziev-Rossiya-nam-otkryla-novye-grani-v-izuchenii-istorii-Vtoroy-mirovoy.html

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом. Он провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а 24 июня примет участие в параде в честь 75-летия Победы над фашизмом.

Президенты Узбекистана и России провели встречу в Москве накануне праздничных торжеств в честь юбилея Победы над фашистской Германией. Несмотря на всемирную пандемию Шавкат Мирзиёев принял приглашение своего российского коллеги и прибыл для участие в торжественных мероприятиях.

Радио
Мирзиёев: Россия помогла открыть новые грани в изучении истории Второй мировой войны
В ходе разговора Шавкат Мирзиёев поблагодарил Минобороны РФ за помощь в изучении истории Великой Отечественной и Второй мировой войны.

"Наши российские коллеги нам за последние два года предоставили доступ ко важным архивам, что позволило открыть новые грани нашей общей истории и общей Победы. К примеру, если мы раньше говорили о полутора миллионах узбекистанцев, ушедших на фронт, то последние исследования позволили выявить в общей сложности порядка двух миллионов узбекистанцев, сражавшихся с фашизмом. Также мы скорректировали и цифры по числу погибших и пропавших без вести. Это наша память, мы ни в коем случае не должны об этом забывать", — подчеркнул узбекский лидер.

Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев пригласил Путина посетить Парк Победы в Ташкенте
Он пригласил своего российского коллегу при первой возможности в рамках визита в Узбекистан посетить открывшийся в Ташкенте мемориальный комплекс, посвященный подвигу узбекского народа во время Великой Отечественной войны.

"Я хочу чтобы наша молодежь это видела, чтобы они не забывали воевавших дедов и прадедов, чтобы понимали, какой ценой им достался сегодняшний день", — заявил Шавкат Мирзиёев.

Помним, гордимся, скорбим: в Ташкенте открыли Парк Победы — видео >>> 

По его словам, несмотря на пандемию, которая сорвала многие планы, включая готовившийся государственный визит, отношения двух стран развиваются очень динамично и эти успехи подкреплены конкретными показателями. Так товарооборот только за 2019 год вырос сразу на 18%, а из запланированных в будущем 10 миллиардов в год уже составляет порядка 6,6 миллиарда долларов. Гуманитарное и культурное взаимодействие также продолжается. До конца года в республике планируется открыть еще четыре филиала российских вузов.

В заключение беседы Шавкат Мирзиёев пожелал российскому лидеру успешного проведения национального референдума по поправкам в Конституцию, которые в будущем должны служить интересам народа.

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (279)
Теги:
День Победы, Россия, Узбекистан, визит, Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев



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