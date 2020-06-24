Эксперт объяснил, почему Узбекистан продал так много золота

Узбекистан в январе-мае продал золота на сумму 1,64 миллиарда долларов — это 31,9 процента от экспорта республики за последние пять месяцев (в прошлом году — 20,2 процента, в позапрошлом — 27,7 процента).
Генеральный директор Ассоциации "Гильдия ювелиров России" Эдуард Уткин отметил, что это рекордные показатели.
"Объясняются они просто. Дело в том, что себестоимость добычи золота не выросла, а цена — выросла прилично, экспортировать стало выгоднее. Сейчас хорошая конъюнктура. На биржах за тройскую унцию предлагают где-то 1750 долларов, а себестоимость добычи не превышает тысячу. Почему бы не продавать, когда такая бешеная прибыль? Российские банки тоже наращивают объемы экспорта золота", — сказал Уткин.
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