Эксперт объяснил, почему Узбекистан продал так много золота

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Шавкат Мирзиёев посетил сквер Ислама Каримова в Москве — фото Там главу республики уже ждали соотечественники. Мирзиёев поприветствовал всех собравшихся, а это, к слову, — десятки человек. 274

В Узбекистане хотят открыть миграционный центр по трудоустройству в России Он, как ожидается, будет выполнять функции оператора организованного трудоустройства узбекских граждан в РФ, напрямую взаимодействуя с российскими регионами и крупными работодателями. 2