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Генеральный директор Ассоциации Гильдия ювелиров России Эдуард Уткин
© Foto : Из личного архива Эдуарда Уткина

Эксперт объяснил, почему Узбекистан продал так много золота

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200624/14404679/Ekspert-obyasnil-pochemu-Uzbekistan-prodal-tak-mnogo-zolota.html

Экспортировать драгоценный металл стало выгоднее, заявил генеральный директор Ассоциации "Гильдия ювелиров России" Эдуард Уткин.

Радио
Эксперт объяснил, почему Узбекистан продал так много золота

Узбекистан в январе-мае продал золота на сумму 1,64 миллиарда долларов — это 31,9 процента от экспорта республики за последние пять месяцев (в прошлом году — 20,2 процента, в позапрошлом — 27,7 процента). 

Генеральный директор Ассоциации "Гильдия ювелиров России" Эдуард Уткин отметил, что это рекордные показатели.

"Объясняются они просто. Дело в том, что себестоимость добычи золота не выросла, а цена — выросла прилично, экспортировать стало выгоднее. Сейчас хорошая конъюнктура. На биржах за тройскую унцию предлагают где-то 1750 долларов, а себестоимость добычи не превышает тысячу. Почему бы не продавать, когда такая бешеная прибыль? Российские банки тоже наращивают объемы экспорта золота", — сказал Уткин.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Экспорт, Экономика, Узбекистан, золото



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