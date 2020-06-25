Как пройдут тестовые испытания в Узбекистане в период карантина — ответ ГЦТ

Радио Как пройдут тестовые испытания в Узбекистане в период карантина — Эльвира Ураева

"При входе в эти здания у абитуриентов будет измеряться температура, они будут проходить через специальные дезинфекционные туннели, а сам процесс тестовых испытаний будет проходить в масках и перчатках, которые они получат при входе. У кого температура будет выше 37 градусов, тот не сможет сдать экзамен в свой день, а будет направлен на обследование или карантин. Если при осмотре выяснится, что абитуриент здоров, то он сможет сдать экзамен в дополнительный день", — пояснила Ураева.

В этом году из-за пандемии коронавируса тестирование будет проходить по особому порядку. Абитуриенты, как и ранее, будут сдавать экзамены в просторных помещениях, но с учетом дистанции и мер санитарной безопасности.

Еще одно нововведение этого года – дистанционная подача документов. Поступающие смогут подать заявку онлайн – на сайте abitur.dtm.uz. Там же в личном кабинете пользователя поступающие смогут отследить информацию о дате своего экзамена, месте проведения и об изменениях в графике.

По словам представителя ГТЦ, уже подано около 160 тысяч заявок на прохождение испытаний. Начало экзаменов запланировано на 1 августа, а точные сроки проведения будут ясны после завершения процедуры подачи документов.

Кстати в этом году сдавать придется всего два предмета, а выбрать можно до пяти направлений образования.

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