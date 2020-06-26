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Международный альянс "Трудовая миграция"

Каким должно быть онлайн-приложение для мигрантов - мнение эксперта

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Онлайн-сервис для мигрантов должен содержать информацию о востребованных профессиях и средней заработной плате, считает член Экспертно-консультативного совета по вопросам миграции при Главном управлении по вопросам миграции МВД России Николай Курдюмов.

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Каким должно быть онлайн-приложение для мигрантов - мнение эксперта

Первое, что нужно сделать - это подготовить и реализовывать в плановом режиме программу борьбы с операторами теневого рынка труда, считает член Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член Экспертно-консультативного совета по вопросам миграции при Главном управлении по вопросам миграции МВД России Николай Курдюмов.

Выдача первых патентов в Едином миграционном центре Московской области. Архивное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Работа с трудовыми мигрантами возобновлена в Московской области

Практически во всех регионах доля неурегулированных трудовых мигрантов больше, чем доля тех, кто имеет правовой статус. Необходимо провести серьезную работу по подсчету численности этих людей.

Часто мигранты становятся заложниками неквалифицированных действий профильных специалистов - в этой связи первым тезисом можно считать повышение квалификации.

"Второе - к молодым мигрантам необходим отдельный подход - нужно готовить электронные сервисы так, чтобы они были интересны", - подчеркнул эксперт.

Третье, отметил Курдюмов, это профессиональная востребованность трудовых мигрантов. Крайне важно вывести эту информацию в цифровые ресурсы, чтобы мигранты понимали, представители каких профессий сейчас нужны и какая у них может быть зарплата.




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