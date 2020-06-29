Аитов: платежные системы будут биться за клиентов, переводящих деньги из РФ в Узбекистан

Заместитель председателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Тимур Аитов прокомментировал запуск денежных переводов с "Мира" на карты национальной платежной системы Узбекистана UzCard.

Радио Аитов: платежные системы будут биться за клиентов, переводящих деньги из РФ в Узбекистан

Платежная система "Мир" запустила денежные переводы на карты национальных платежных систем Узбекистана (UzCard) и Кыргызстана ("Элкарт"). Первыми российскими банками, предоставляющими такую услугу, стали Почта банк и банк "Русский стандарт".

Перевод можно выполнить с карты "Мир" на карты любых банков — участников платежных систем "Элкарт" и UzCard, для этого нужно будет ввести только номер карты получателя, а указывать реквизиты счета и другую дополнительную информацию — например, номер паспорта, — не потребуется. Средства отправляются с "Мира" в рублях, а зачисляются на счет карты получателя в Узбекистане или Кыргызстане в национальной валюте.

Появление в Узбекистане новых возможностей для денежных переводов следует приветствовать, отметил зампредседателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, директор по международному развитию ассоциации "Финансовые инновации" Тимур Аитов.

"Рынок в стране монополизирован силами двух крупнейших провайдеров, они хорошо известны — это "Золотая корона" и Western Union. Новый сервис Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "МИР". — Прим. ред.), безусловно, привлечет потребителей, пойдет приток клиентов, — сказал Аитов. — Тем не менее каков будет результат, спрогнозировать непросто. Сегмент массовых переводов весьма чувствителен ко всем многочисленным мелким деталям процедуры. Нужно ли приходить в офис в условиях пандемии? Это важно для потребителя. Много ли требуется указывать реквизитов адресата? Это тоже иногда вызывает затруднения".

Имеет значение и то, отметил эксперт, какой окажется итоговая цифра комиссии — с учетом всей цепочки получения средств.

"Например, тем, кто захочет получить перевод наличными, в Узбекистане придется дополнительно заплатить один процент за съем денег в банкомате, причем даже банка-эмитента своей собственной карты", — сказал Аитов.

Важно также, что системы денежных переводов не собираются уходить с рынка, заявил эксперт.

"Они будут биться за клиентов. Узбекистан — лидер по объему переводов из России", — отметил он.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.