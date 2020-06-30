Зубец: проще попросить население "затянуть пояса", чем наращивать долги

А по завершении пандемии велик риск рецессии, когда в той продукции, которая производится в ЦА, мировой рынок будет нуждаться в меньшей степени, чем сейчас.

Радио Зубец: проще попросить население "затянуть пояса", чем наращивать долги

В интервью Sputnik Узбекистан доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец поделился мнением касательно влияния последствий пандемии на население государств Центральной Азии.

"На сегодняшний день на рынке много дешевых денег. Это связано с тем, что США и Европа закачали огромное количество денег на финансовые рынки, этим деньгам куда-то надо деваться. Они могут быть инвестированы в том числе и в ценные бумаги государств ЦА", - отметил спикер.

При этом надо понимать, что если Россия может заимствовать на внешних рынках по 2,5% годовых, то для ЦА-государств это будут 7-7,5% годовых. Возникает проблема того, что проценты по этим кредитам будут значительными. А по завершении пандемии велик риск рецессии, когда в той продукции, которая производится в ЦА, мировой рынок будет нуждаться в меньшей степени, чем сейчас.

Возникает риск долговой пирамиды, когда старые долги будут покрываться за счет новых долгов. В этих условиях в долги лучше не влезать и расходовать те ресурсы, которые есть, например, у России, т. е. использовать свои накопления для стимулирования экономики и для поддержания населения.

Проще поговорить с населением, объяснить им все проблемы, которые возникли и попросить "затянуть пояса" - это более ответственная политика, чем наращивание долга.