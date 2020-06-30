Путин — россиянам: поправки к Конституции вступят в силу только при вашем одобрении

Российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ. Он призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, подчеркнув важность каждого голоса.

Радио Путин — россиянам: поправки к Конституции вступят в силу только при вашем одобрении

Завтра 1 июля — главный день всероссийского голосования по конституционным изменениям. Во вторник президент РФ Владимир Путин обратился к соотечественникам.

"Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. С современным образованием и здравоохранением. С надежной социальной защитой граждан. С эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам", — сказал глава государства.

Путин выразил уверенность, что каждый, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на такие объединяющие ценности, как правда и справедливость, уважение к человеку труда, к людям старших поколений, семья и забота о детях, об их здоровье нравственном, духовном воспитании.

"Поправки в Основной закон — в случае вашей поддержки — закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии, — сказал российский лидер. — Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке".

Глава государства напомнил, что голосование уже идет несколько дней. Такой шаг, по его словам, продиктован требованием защитить здоровье людей.

"Хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор. Завтра, 1 июля, — основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово", — призвал Путин.

Важен голос каждого, подчеркнул он.