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Андрей Манойло
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Аналогов в регионе нет — эксперт о создании Агентства по противодействию коррупции в РУз

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200630/14450812/Analogov-v-regione-net--ekspert-o-sozdanii-Agentstva-po-protivodeystviyu-korruptsii-v-RUz.html

Доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло прокомментировал образование в Узбекистане отдельного ведомства для борьбы со взяточничеством.

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Аналогов в регионе нет — эксперт о создании Агентства по противодействию коррупции в РУз

В Узбекистане создано Агентство по противодействию коррупции, соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев. Новое ведомство подчиняется только главе государства и подотчетно палатам Олий Мажлиса.

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В Узбекистане создано Агентство по противодействию коррупции
Агентству предоставлено право запрашивать, получать и исследовать материалы, связанные с расходованием бюджетных средств, реализацией госактивов, госзакупками, осуществлением инвестиционных проектов и выполнением госпрограмм.

Оно будет проводить административные расследования по делам о коррупционных правонарушениях, а также рассматривать обращения физических и юридических лиц по вопросам коррупции и принимать меры по восстановлению их нарушенных прав и защите законных интересов.

Доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло отметил, что создание Агентства по противодействию коррупции в Узбекистане — полезный и прогрессивный шаг.

"Аналогов такой структуры в Центральной Азии нет, в этом отношении Узбекистан впереди всех стран региона", — заявил Манойло.

Также он прокомментировал планы по созданию в Узбекистане специального мобильного приложения, позволяющего сообщать о фактах коррупции.

"Это еще один хороший пример использования современных технологий для получения сигнальной информации", — сказал эксперт.

Но при этом, по его словам, важно понимать, что и агентство, и мобильное приложение будут работать только по отношению к низовой коррупции. Окончательно проблему они не решат, считает Манойло.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Центральная Азия, борьба с коррупцией, Коррупция, Узбекистан



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