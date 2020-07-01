Куртов: сближение между странами ЦА и Афганистаном вряд ли произойдет

Политолог, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов рассказал, почему, хоть Афганистан часто и приобщают к региону Центральной Азии, вряд ли следует ожидать налаживания экономических отношений между этими странами.

Радио Куртов: сближение между странами ЦА и Афганистаном вряд ли произойдет

Накануне состоялась онлайн-встреча высокого уровня формата "Центральная Азия — США" ("С5+1").

В конференции приняли участие министры иностранных дел Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также госсекретарь США.

Одной из тем обсуждения в рамках встречи стали усилия международного сообщества в мирном разрешении афганской проблемы.

Политолог, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов отметил, что Афганистан многими экспертами рассматривается как часть Центральной Азии.

"В США эксперты даже используют термин "большая Центральная Азия", включая туда Афганистан. Это делается с целью переориентировать отношение постсоветской Центральной Азии пяти государств на Афганистан и приуменьшить таким образом отношение России", — заявил политолог в беседе со Spuntik Узбекистан.

Однако страны ЦА и Афганистан никогда не были едины и добиться этого так и не удалось, и на то есть несколько причин, считает эксперт.

"Историческое развитие Афганистана и республик Центральной Азии было существенно различным, особенно в советский период. Сравнение экономического и социального порядка между эти странами показывают, что при содействии России эти республики ушли далеко вперед", — подчеркнул Куртов.

Он также отметил, что Штаты привлекают страны региона ЦА, в первую очередь, ради собственной выгоды.

По словам эксперта, план Вашингтона по Афганистану провалился, и США уже давно планируют постепенный вывод войск из этой страны. Американцы "стараются подтянуть те страны, которые своим участием в афганских делах могут этот выход смягчить", считает Куртов.

Политолог подчеркнул, что почти все проекты, которые периодически обсуждаются в рамках "С5+1", не учитывают реальную геополитическую обстановку в регионе.

Однако некоторые проекты все же были успешными, добавил эксперт. Это, к примеру, строительство при помощи США мостов через реку Пяндж между Афганистаном и Таджикистаном, а также железной дороги на территории Афганистана при содействии Узбекистана.

Несмотря на то, что реализация этих проектов положительно сказалась на развитии отношений и торговли, все же коренным образом афганскую проблему это не решает, заключил Куртов.

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