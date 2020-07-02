Рогулёв о "сговоре" РФ с талибами*: это антитрамповский прямой удар

Надо понимать, что это удар по Трампу и демократы ухватились двумя руками за эту информацию, которую невозможно проверить, считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв.

Радио Рогулёв о "сговоре" РФ с талибами*: это антитрамповский прямой удар

Вице-президент США Майк Пенс уведомил, что ему не сообщали о "сговоре" России с талибами*, наличие которого отрицают и в Москве, и в администрации американского лидера Дональда Трампа.

Ситуацию прокомментировал директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв. По его словам, это чисто антитрамповский прямой удар.

"Поскольку Пенс является вице-президентом и поскольку он участвует в обсуждении многих вопросов, в том числе и внешнеполитических, его тоже зацепили и он тоже об этом говорит. Но надо понимать, что это удар по Трампу и демократы ухватились двумя руками за эту информацию, которую невозможно проверить, которая основана на "полуправде", в том смысле, что хорошо известно, что талибы* брали деньги и раньше, в том числе, платили им американцы, чтобы они не нападали", - отметил эксперт.

Для обывателя это выглядит достоверно, но на самом деле это чистый вымысел, уверяет Юрий Рогулёв.

Почему против Трампа, задается вопросом спикер и сразу же отвечает - понятно, что нынешняя администрация прошлой осенью заключила с талибами договор о прекращении боевых действий, о выводе американских войск. Талибы* - это та сторона, с которой американцы воевали все эти 20 лет. Это одновременно удар и по талибам, и по этому соглашению, и по выводу войск, и по Трампу, и по России заодно.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран