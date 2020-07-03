Слуцкий: сегодня в воздухе висит необходимость объединяться

Вспышка пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в жизнедеятельность ряда стран. Многие специалисты считают, что мир уже не будет прежним. Этого мнения придерживается и председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Радио Слуцкий: сегодня в воздухе висит необходимость объединяться

Мир не поменяется принципиально, но не будет прежним, потому что пандемия обнажила разные стороны международного сотрудничества, считает председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, задаваясь вопросом, почему Евросоюз не оказал поддержки Италии, где была страшная ситуация, люди разных возрастов умирали, не получая помощи.

Эксперт отмечает, из России в пострадавшие от пандемии страны были направлены военные врачи, вирусологи, медицинское оборудование.

"Мир сегодня понимает, что санкции, рестрикции, отталкивание, шельмование, навешивание ярлыков друг на друга – это не просто бесполезная, а это совершенно вывихнутая практика… Сегодня в воздухе висит необходимость объединяться, необходимость прекратить искусственное проведение разделительных линий между странами", - заявляет Слуцкий.

Страны, которые подвергаются шельмованию, по словам спикера, могут быть надежными партнерами. Несмотря на навешивание ярлыков со стороны Запала, партнеры продолжают сотрудничество с ними и развивают свою экономику, так как ставят во главу угла интересны своего народа.

"Мир после пандемии будет более мудрым… Мир будет более осторожным, потому что нужно беречь человеческие жизни. Мир будет более опытным, пройдя через эту глобальную угрозу", - подытожил Леонид Слуцкий.

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