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Игорь Коротченко
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"Колоссальное фиаско Вашингтона": эксперт об отказе Турции от американских Patriot

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200706/14480127/Kolossalnoe-fiasko-Vashingtona-ekspert-ob-otkaze-Turtsii-ot-amerikanskikh-Patriot.html

В данном вопросе Анкара прагматична и понимает цели американцев и свои интересы, отметил военный обозреватель, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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Коротченко: США обидно, что Турция отказалась от Patriot и выбрала С-400

Американский сенатор Джон Тьюн, назвал "способ" разрешить противоречия между Вашингтоном и Анкарой по российским зенитно-ракетным комплексам. Он внес поправку к оборонному бюджету США, в которой предложил купить эти системы у Турции.

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко напомнил, что Соединенные Штаты с самого начала предпринимали огромные усилия, чтобы подписание контракта между Турцией и РФ не состоялось. В ход, по его словам, шли разнообразные способы — и угрозы, и запугивания, пишет Sputnik Литва

Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф
© Sputnik / Сергей Пивоваров
Второму полку С-400 в Турции быть, Patriot и Eurosam — под вопросом
"Попытка навязать Турции европейские и американские зенитно-ракетные комплексы взамен С-400. Попытка угрожать Турции введением экономических санкций, — сказал Коротченко. — Арсенал был очень большой".

Военный обозреватель также напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно публично заявлял, что его стране нужны системы С-400. И для США эта ситуация, когда страна НАТО отказывается от их вооружения, конечно же, неприятна, отметил Коротченко.

"Это колоссальное фиаско Вашингтона. Я уверен, что давление будет продолжаться, но оно не приведет к каким-либо результатам. Турция здесь достаточно прагматична и прекрасно понимает цели американцев и свои интересы", — сказал он.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
оружие, Турция, Россия, США



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