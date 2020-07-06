"Колоссальное фиаско Вашингтона": эксперт об отказе Турции от американских Patriot

Американский сенатор Джон Тьюн, назвал "способ" разрешить противоречия между Вашингтоном и Анкарой по российским зенитно-ракетным комплексам. Он внес поправку к оборонному бюджету США, в которой предложил купить эти системы у Турции.
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко напомнил, что Соединенные Штаты с самого начала предпринимали огромные усилия, чтобы подписание контракта между Турцией и РФ не состоялось. В ход, по его словам, шли разнообразные способы — и угрозы, и запугивания, пишет Sputnik Литва.
Военный обозреватель также напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно публично заявлял, что его стране нужны системы С-400. И для США эта ситуация, когда страна НАТО отказывается от их вооружения, конечно же, неприятна, отметил Коротченко.
"Это колоссальное фиаско Вашингтона. Я уверен, что давление будет продолжаться, но оно не приведет к каким-либо результатам. Турция здесь достаточно прагматична и прекрасно понимает цели американцев и свои интересы", — сказал он.
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