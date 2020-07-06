Сигле о музыке Морриконе: иногда она проста, но дает фильмам третье измерение

Радио Сигле о музыке Морриконе: иногда она проста, но дает фильмам третье измерение

Всемирно известный итальянский композитор Эннио Морриконе скончался утром 6 июля на 92-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения после падения и перелома.

Морриконе создал звуковое оформление для четырех сотен фильмов и сериалов, получил два "Оскара", девять раз становился лауреатом итальянской кинопремии "Давид ди Донателло", трижды — "Золотого глобуса", шесть — BAFTA.

Продюсер, композитор, заслуженный деятель искусств, член Европейской киноакадемии Андрей Сигле отметил, что мир потерял великого человека.

"Эннио Морриконе был большим экспериментатором, и его эксперименты всегда удивительным образом связывались с происходящим на экране, — сказал Сигле в эфире радио Sputnik. — Любой гений умеет придавать законченную форму текущей жизни. Иногда это банальные, в нашем понимании, вещи. И умение превратить их в произведение искусства — это высшее умение композитора и композитора в кино. Музыка Морриконе иногда очень проста, но, соединяясь с картинкой, она дает ей новую жизнь, третье измерение".

И есть еще один важный момент, отметил продюсер.

"Мало быть гением, важно оказаться в нужное время в нужном месте, подвернуться под руку тому или иному великому мастеру, который ему доверится. Важен момент творческого знакомства между композитором и режиссером. Если это доверие появляется, мы будем слышать такие гениальные творения, какие создал Эннио Морриконе", — считает Сигле.

"Часто музыка делает картину. Иногда фильмы уходят в небытие, а она остается", — сказал он.

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