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Курбанов Ботиржон Журабаевич, первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан
Пресс-служба Минздрава Узбекистана

Почему выросла летальность от COVID-19 в Узбекистане — ответ Минздрава

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (637)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200706/14484245/Pochemu-vyrosla-letalnost-ot-COVID-19-v-Uzbekistane--otvet-Minzdrava.html

Первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан Ботиржон Курбанов рассказал, как республика противостоит коронавирусу и за счет чего выросло число смертей.

Радио
Почему выросла летальность от COVID-19 в Узбекистане — представитель Минздрава
В Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции превысило 10 тысяч, а число смертей составляет уже 35. Однако этот показатель по-прежнему один из самых низких не только в регионе, но и в целом по миру, учитывая население.

"Тут все пропорционально - если увеличивается выявляемость и количество тестов, то и летальность растет. Это неизбежно. К тому же надо заметить, что значительная доля смертельных случаев приходится на тех пациентов, которые поздно обратились за помощью и запустили болезнь. Что же касается выявленных больных, то две трети фиксированных диагнозов — это карантинная зона", — подчеркнул Курбанов.

В то же время часть бессимптомных пациентов сейчас лечатся дома. Контролировать их состояние будут удаленно через Интернет и мобильную связь. К тому же всегда есть возможность проконсультироваться с инфекционистом и в случае ухудшения состояния больного вызывать скорую и госпитализировать пациента.

Дорожный знак с надписью Карантин
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Курбанов заметил, что пока ожидать дальнейшего ослабления карантинных мер не стоит. Маски показали свою эффективность, а вот пренебрежение средствами индивидуальной защиты привело к катастрофическим последствиям в той же Европе, которая поначалу игнорировала эти рекомендации.

"Пока ситуация в мире и в соседних с Узбекистаном странах не стабилизируется, нам нужно сохранять бдительность и использовать защитные маски, так как болезнь передается преимущественно воздушно-капельным путем", заключил представитель Минздрава республики.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (637)
Теги:
коронавирус, Узбекистан



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