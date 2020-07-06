Почему выросла летальность от COVID-19 в Узбекистане — ответ Минздрава

"Тут все пропорционально - если увеличивается выявляемость и количество тестов, то и летальность растет. Это неизбежно. К тому же надо заметить, что значительная доля смертельных случаев приходится на тех пациентов, которые поздно обратились за помощью и запустили болезнь. Что же касается выявленных больных, то две трети фиксированных диагнозов — это карантинная зона", — подчеркнул Курбанов.
В то же время часть бессимптомных пациентов сейчас лечатся дома. Контролировать их состояние будут удаленно через Интернет и мобильную связь. К тому же всегда есть возможность проконсультироваться с инфекционистом и в случае ухудшения состояния больного вызывать скорую и госпитализировать пациента.
"Пока ситуация в мире и в соседних с Узбекистаном странах не стабилизируется, нам нужно сохранять бдительность и использовать защитные маски, так как болезнь передается преимущественно воздушно-капельным путем", заключил представитель Минздрава республики.
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