Слуцкий: никто и никогда не сможет разрушить отношения между Россией и Беларусью

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в преддверии очередной сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России отметил, что РФ и РБ имеют самые тесные контакты во всех сферах.
По его словам, Беларусь — стратегический партнер России, "так было и так будет всегда", пишет Sputnik Беларусь.
"И кто пытается внести смуту в российско-белорусские отношения, неизменно проиграет", — сказал председатель комитета Госдумы.
Слуцкий также отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко — "человек, безусловно, незаурядный в высокой степени, но эмоциональный, иногда "искрит", и на уровне высоком".
"Но это нормально, — подчеркнул он. — Кто изучал теорию систем, знает, что в больших системах не всегда бывает идеальное равновесие. Но стратегическое равновесие между Москвой и Минском, между нашими странами и народами никому и никогда не нарушить".
Фрагмент выступления председателя комитета Госдумы по международным делам слушайте в аудиофайле.