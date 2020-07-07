Слуцкий: никто и никогда не сможет разрушить отношения между Россией и Беларусью

Беларусь — стратегический партнер РФ, так было и так будет всегда, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Радио Слуцкий: как сказал Лукашенко, мы единый народ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в преддверии очередной сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России отметил, что РФ и РБ имеют самые тесные контакты во всех сферах.

"Россия и Беларусь даже, может быть, не братские страны и народы, а как сказал Александр Лукашенко несколько лет назад, мы единый народ, в силу исторических причин разделенный государственной границей", — заявил Слуцкий на онлайн-брифинге в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

По его словам, Беларусь — стратегический партнер России, "так было и так будет всегда", пишет Sputnik Беларусь.

"И кто пытается внести смуту в российско-белорусские отношения, неизменно проиграет", — сказал председатель комитета Госдумы.

Слуцкий также отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко — "человек, безусловно, незаурядный в высокой степени, но эмоциональный, иногда "искрит", и на уровне высоком".

"Но это нормально, — подчеркнул он. — Кто изучал теорию систем, знает, что в больших системах не всегда бывает идеальное равновесие. Но стратегическое равновесие между Москвой и Минском, между нашими странами и народами никому и никогда не нарушить".

Фрагмент выступления председателя комитета Госдумы по международным делам слушайте в аудиофайле.