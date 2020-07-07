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Ведущий научный сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким
фото из личного архива автора

Смогут ли Узбекистан и Южная Корея довести объем торговли до $5 млрд — мнение эксперта

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Sputnik Узбекистан
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Ведущий научный сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким рассказал, что может помешать двум республикам увеличить взаимную торговлю.

Радио
Смогут ли Узбекистан и Южная Корея довести объем торговли до $5 млрд — мнение эксперта

Заместитель премьера — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и глава ведомства по торговле, промышленности и энергетике Южной Кореи Сонг Юн Мо 6 июля провели переговоры в Сеуле. В ходе встречи было отмечено, что по итогам 2019 года товарооборот между странами вырос на 27 процентов и составил 2,7 миллиарда долларов — это самый высокий показатель за последние пять лет. Стороны считают, что имеются все предпосылки для доведения объемов взаимной торговли до пяти миллиардов долларов к 2023 году.

Ведущий научный сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким отметил, что пять миллиардов долларов — это 0,35 процента от внешнего торгового оборота Южной Кореи.

В Сеуле состоялась встреча заместителя Премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзакова с министром торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Сонг Юн Мо
Министерство инвестиций и внешней торговли республики Узбекистан
Узбекистан и Корея могут нарастить объемы торговли до $5 млрд к 2023 году
Планы по доведению объемов торговли до этой цифры, по его словам, хорошие, особенно если учесть, что эта восточноазиатская страна за все годы сотрудничества с Узбекистаном инвестировала в него примерно три миллиарда долларов. 

Однако, по мнению эксперта, все будет зависеть от того, насколько быстро восстановятся экономики двух стран после удара пандемии.

"Также важно то, как, например, сложатся отношения между Южной Кореей и Китаем. Не исключена возможность, что в этом году они не смогут восстановить объем торговли, который был до коронавируса. Это может повлечь за собой и снижение спроса на некоторые изделия, которые Узбекистан мог бы поставлять в Южную Корею, посколько Узбекистан для нее является поставщиком не высокотехнологической промышленной продукции, а сырья. Когда будет уменьшаться объем экспорта из Южной Кореи, то будет падать и потребность в сырье", — сказал Евгений Ким.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
товарооборот, Торговля, Экономика, Южная Корея, Узбекистан



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