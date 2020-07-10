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Эксперт: размещение биолабораторий Запада на территории стран ОДКБ недопустимо

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200710/14514734/Ekspert-razmeschenie-biolaboratoriy-Zapada-na-territorii-stran-ODKB-nedopustimo.html

Эксперт по международным отношениям, политолог из Беларуси Дмитрий Беляков рассказал, зачем Запад во главе с США активно размещает биолаборатории на территории стран бывшего Советского Союза.

Радио
Эксперт: размещение биолабораторий Запада на территории стран ОДКБ недопустимо

По словам эксперта, биолаборатория, размещенная на территории другой страны, представляет собой оружие массового поражения, вынесенное непосредственно к границам вероятного противника. И это следует четко понимать, добавил Беляков.

"К проблеме присутствия на территории стран — союзников по ОДКБ западных биолабораторий нужно относиться очень серьезно, исходя из нравственной составляющей западного общества, в первую очередь англо–саксонского. Великобритания, США и Канада никогда не будут ставить своей целью благосостояние других народов и государств: вся мировая история говорит об этом", — отметил политолог.

По его мнению, биолаборатории представляют огромную опасность, поскольку в случае аварии или взрыва все огромные запасы биологического материала и высокопатогенных вирусов вырвутся наружу, и первые, кто ощутит на себе последствия, будут государства, на чьей территории эти биолаборатории находятся, и их соседи.

Беляков также добавил, что в 2013 году Китай, отойдя от рекомендаций Великобритании по защите себя от биологической и вирусной опасности, начал независимую политику, которая вылилась для него в экономические санкции со стороны Запада.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте. 

Теги:
лаборатория, ОДКБ



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