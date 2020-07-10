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Эксперт: национальная цифровая валюта в Узбекистане востребована и эффективна

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200710/14516060/Ekspert-natsionalnaya-tsifrovaya-valyuta-v-Uzbekistane-vostrebovana-i-effektivna.html

Основатель проекта по цифровому консалтингу Digital Partners, вице-президент инвестиционной компании "Adva-EU" Петр Дворянкин прокомментировал ситуацию, связанную с перспективой развития национальной цифровой валюты в Узбекистане.

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Эксперт: национальная цифровая валюта в Узбекистане востребована и эффективна

По мнению спикера, у цифровой валюты, основанной самим государством, есть светлое и прекрасное будущее. Однако для этого важно осознавать масштаб и степень проникновения цифровизации в общество.

"Хорошо, что они (узбекистанцы. — Sputnik) проявляют к этому некий интерес. И было бы очень здорово, если бы они это сделали", — считает Дворянкин.

Далее эксперт затрагивает тему непрозрачности механизмов криптовалют.

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Pixabay
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"Несколько десятков человек понимают, что дальше будет, в каком моменте, и они с этого снимают сливки, а остальные действуют на свой страх и риск", — утверждает вице-президент компании.  

В этом отношении цифровую национальную валюту эксперт считает стабильной.

"Национальная цифровая валюта – она востребована и более эффективна. В данном случае миссионером выступает государство. Оно старается максимально аккуратно, взвешено, продумано к этому подойти", — поясняет спикер.

В заключении Дворянкин отмечает, что самыми успешными цифровыми проектами были TON и Libra, но они оказались под запретом, так как могли бы стать серьезной альтернативой доллару.  

Более развернутый комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.




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