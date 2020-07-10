Эксперт: национальная цифровая валюта в Узбекистане востребована и эффективна

Радио Эксперт: национальная цифровая валюта в Узбекистане востребована и эффективна

По мнению спикера, у цифровой валюты, основанной самим государством, есть светлое и прекрасное будущее. Однако для этого важно осознавать масштаб и степень проникновения цифровизации в общество.

"Хорошо, что они (узбекистанцы. — Sputnik) проявляют к этому некий интерес. И было бы очень здорово, если бы они это сделали", — считает Дворянкин.

Далее эксперт затрагивает тему непрозрачности механизмов криптовалют.

"Несколько десятков человек понимают, что дальше будет, в каком моменте, и они с этого снимают сливки, а остальные действуют на свой страх и риск", — утверждает вице-президент компании.

В этом отношении цифровую национальную валюту эксперт считает стабильной.

"Национальная цифровая валюта – она востребована и более эффективна. В данном случае миссионером выступает государство. Оно старается максимально аккуратно, взвешено, продумано к этому подойти", — поясняет спикер.

В заключении Дворянкин отмечает, что самыми успешными цифровыми проектами были TON и Libra, но они оказались под запретом, так как могли бы стать серьезной альтернативой доллару.

Более развернутый комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.