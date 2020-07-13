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Василий Дандынкин
Брянское землячество

"Страшное дело": военный эксперт о пожаре на американском военном корабле

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200713/14527868/Strashnoe-delo-voennyy-ekspert-o-pozhare-na-amerikanskom-voennom-korable.html

Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал ЧП на военно-морской базе США в Сан-Диего.

Радио
"Страшное дело": военный эксперт о пожаре на американском военном корабле

На американском универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего утром воскресенья произошло возгорание. В результате ЧП пострадал 21 человек, включая 17 моряков и четверых гражданских.

По данным Тихоокеанского флота США, на борту находится более 3,7 тысячи тонн топлива, тушение может занять несколько дней.

Комментируя произошедшее, капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что пожар — "самое страшное, что может произойти на корабле".

"Поэтому прежде всего необходимо тщательное соблюдение правил пожаро- и взрывобезопасности. Малейшее несоблюдение — и это может произойти. Думаю, что здесь две версии: техническая неисправность или халатное отношение личного состава, что вполне бывает. Этот корабль транспортно-боевой, то есть имеются помещения для техники, для катеров, ангары для вертолетов. Видимо, с этим связано — пожар стал гулять. А это страшное дело", — сказал Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
подкаст, тушение пожара, пожар, корабль, США



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