Практика онлайн-занятий для узбекских школьников будет продолжена — замминистра

Первый заместитель министра народного образования Усман Шарифходжаев рассказал о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

Радио Практика онлайн-занятий для узбекских школьников будет продолжена — замминистра

Коронавирус COVID-19 стал испытанием в том числе для системы среднего образования. По данным Всемирного банка, к маю свыше 180 стран были вынуждены приостановить деятельность школ. В Узбекистане процесс обучения стал дистанционным с середины марта. Ребята получали знания дома в рамках телевизионного проекта "Онлайн-школа" (Online-maktab).

В общей сложности для детей были подготовлены 3 904 видеоурока по 17 предметам, рассказал первый заместитель министра народного образования республики Усман Шарифходжаев.

"Уроки два раза в день демонстрировались по телевидению и были доступны на различных интернет-сервисах, доступ к которым для школьников и их родителей был бесплатным. Видеоуроки не только стали механизмом обучения детей, но и позволили многим педагогам повысить свою квалификацию", — сказал Шарифходжаев.

Он выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация в стране наладится и новый учебный год начнется в реальных школах, однако отметил, что Министерство народного образования продолжит практику онлайн-занятий, которые станут дополнительным подспорьем для школьников и учителей.

Подготовка к 2020/2021 учебному году, по словам первого замминистра, началась с конца весны.

"Идет всесторонняя работа: улучшение материальной базы, обновление образовательных программ, подготовка и издание учебников, а также — повышение квалификации педагогов", — рассказал он.

Процесс приема в первый класс стартовал 6 июля, напомнил Шарифходжаев. Пока что принимаются документы в рамках микроучастков, а в августе, исходя из возможностей школ, такая возможность будет предоставлена гражданам, не проживающим на их территории.

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