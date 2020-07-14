Практика онлайн-занятий для узбекских школьников будет продолжена — замминистра

Коронавирус COVID-19 стал испытанием в том числе для системы среднего образования. По данным Всемирного банка, к маю свыше 180 стран были вынуждены приостановить деятельность школ. В Узбекистане процесс обучения стал дистанционным с середины марта. Ребята получали знания дома в рамках телевизионного проекта "Онлайн-школа" (Online-maktab).
"Уроки два раза в день демонстрировались по телевидению и были доступны на различных интернет-сервисах, доступ к которым для школьников и их родителей был бесплатным. Видеоуроки не только стали механизмом обучения детей, но и позволили многим педагогам повысить свою квалификацию", — сказал Шарифходжаев.
Он выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация в стране наладится и новый учебный год начнется в реальных школах, однако отметил, что Министерство народного образования продолжит практику онлайн-занятий, которые станут дополнительным подспорьем для школьников и учителей.
Подготовка к 2020/2021 учебному году, по словам первого замминистра, началась с конца весны.
Процесс приема в первый класс стартовал 6 июля, напомнил Шарифходжаев. Пока что принимаются документы в рамках микроучастков, а в августе, исходя из возможностей школ, такая возможность будет предоставлена гражданам, не проживающим на их территории.
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