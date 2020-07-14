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Первый заместитель министра народного образования Усман Шарифходжаев
Министерство народного образования Узбекистана

Родителям нужно здраво подходить к выбору языка обучения детей — Шарифходжаев

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Уроки должны приносить ребенку радость, а не быть для него мучением, отметил первый заместитель министра народного образования Усман Шарифходжаев.

Радио
Родителям нужно здраво подходить к выбору языка обучения детей — Шарифходжаев

На сегодня процесс обучения в школах Узбекистана идет на семи языках. При этом наблюдается желание родителей отдавать детей в русскоязычные классы, рассказал первый заместитель министра народного образования Усман Шарифходжаев.

"Естественно, это их право. Но министерство со своей стороны должно обеспечить качество, а когда классы превышают установленные нормы и начинается нехватка педагогов, в первую очередь это подвергается критике самими родителями", — заявил Шарифходжаев.

"Один из важнейших элементов качественного образования — понимание учеником материала. Одно дело, когда дети хорошо говорят и понимают язык обучения, однако когда у них нет хороших навыков, процесс превращается в пытку для ребенка. Родители должны это понимать", — сказал первый замминистра.

Также он обратил внимание на необходимость заниматься с ребенком дома. По его словам, если родители плохо владеют языком обучения своих детей, появляется ряд проблем.

"Хочу еще раз напомнить: обучение должно приносить радость, а не быть мучением для ребенка, — сказал Шарифходжаев. —Уважаемые родители, хотелось бы попросить вас при выборе языка обучения хорошо подумать и не подвергать своих детей лишнему дискомфорту".

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
русский язык, дети, Образование, Узбекистан, школы



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