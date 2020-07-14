Барзыкин про законопроект об электронной путевке: пока он вызывает только споры

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что именно вызывает недовольство участников рынка в документе об электронной путевке.

Радио Барзыкин про законопроект об электронной путевке: пока он вызывает только споры

Ассоциация туроператоров России высказалась против законопроекта об электронной путевке. Соответствующее письмо было направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву. Главное опасение — чрезмерная финансовая нагрузка на турбизнес.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что изначально данная система декларировалась как государственная, то есть бесплатная. Туристы с ее помощью, по словам эксперта, могли бы определить статус своей путевки и у кого она находится, а власти РФ имели бы возможность отследить, в каких странах и сколько находится соотечественников, чтобы при необходимости было легче вывезти их или оказать помощь.

"Но со временем идея трансформировалась, добавилась платность (от 150 до 300 рублей за каждую путевку). Гарантийный фонд, который может быть создан, неэффективен — так думают не только эксперты турбизнеса, в том числе я, но и Роспотребнадзор высказался по этому поводу отрицательно. Законопроект подразумевает, что в этот фонд отчисляют деньги и внутренние туроператоры, и туроператоры в сфере выездного туризма. Получается, что внутренние должны будут финансировать выездных. А в конечном итоге за все будет платить потребитель. Я уверен, что система в таком виде одобрена не будет, поскольку она абсолютно непрозрачна. Эти деньги планируется распределять на все — и на помощь туристам, и на эвакуацию, и на зарплаты, аренду, а кроме того — на инвестиционные проекты. Даже экономические неподготовленный человек понимает, что целевое назначение должно соблюдаться. В нынешнем виде никаких целей по защите бизнеса и туристов данная система не реализует", — сказал Барзыкин в эфире радио Sputnik.

По его словам, уже предложено создать рабочую межведомственную группу, чтобы были представлены и в итоге учтены интересы разных сторон.

"Пока же эта система вызывает только споры и конфликты", — отметил эксперт.

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