Эксперт: превращение собора Святой Софии в мечеть станет вызовом для христиан

Руководитель религиозной редакции телеканала "Царьград" Михаил Тюренков рассказал, какие последствия для религиозного мира может иметь решение Турции вернуть собору Святой Софии в Стамбуле статус мечети.

Радио Эксперт: превращение собора Святой Софии в мечеть станет вызовом для христиан

Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.

Сразу после этого президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

В ЮНЕСКО выразили сожаление в связи с этим решением, поскольку оно было принято "без предварительного диалога". Кроме того, в организации отметили, что собор Святой Софии является "уникальным свидетельством встречи Европы и Азии на протяжении веков", а его статус музея подчеркивает универсальность его наследия и делает его мощным символом диалога.

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что изменение статуса собора — это внутреннее дело страны. Вместе с тем РФ выразила надежду на то, что в дальнейшем храм будет в полной мере соответствовать статусу объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

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По словам руководителя религиозной редакции телеканала "Царьград" Михаила Тюренкова, турецкие власти давно планировали вернуть главному собору всего мира статус мечети. И это решение, безусловно, внесет раздрай между христианским и исламским мирами даже внутри самой Турции, считает эксперт.

"Понять Эрдогана можно, он человек верующий. Его электорат — это люди, которые очень хотели возвращения мечети. Стамбул — полуазиатский, полуевропейский город, где среди турецкого населения не все являются глубоко верующими мусульманами. Поэтому превращение музея в мечеть — скорее всего, жест, который является вызовом христианскому миру", — подчеркнул Тюренков.

По его мнению, для любого православного человека эти перемены станут настоящей трагедией, поскольку превращение главного православного храма мира в мечеть означает то, что все величайшие христианские святыни внутри будут в лучшем случае завешаны, а в худшем — вовсе замазаны штукатуркой.

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