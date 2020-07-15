Политолог: Китай может "сделать больно" кому-то в США

"Подобного рода действия против суверенного государства не могут оставаться без ответа, иначе Китай просто "потеряет лицо", - считает политолог Алексей Зудин, рассуждая об ответных санкциях, которыми пригрозил Китай в ответ на закон США "Об автономии Гонконга".

Радио Зудин: Китай вполне может "сделать больно" кому-то в США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Пекина к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Документ предусматривает введение санкций против зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение этого региона как особого административного района страны. В Китае заявили, что будут введены ответные санкции против США, сообщает РИА Новости.

Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин прокомментировал решение Китая, он считает, что этой стране есть чем ответить: во-первых, подобного рода действия против суверенного государства не могут оставаться без ответа, иначе Китай просто "потеряет лицо", а во-вторых, как известно, две экономики, а именно экономика США и Китая достаточно тесто переплетены, а это в переводе на язык санкций означает, что Китаю есть чем ответить на американские санкции, "сделав больно" кому-то в США.

"Борьба с Китаем, стремление все утащить, растворить, сконцентрировать в образе зловредного Китая - это одна из немногих выигрышных карт для Трампа, которые он использует. Это главное, а совсем не размышления о тех ответных мерах, на которые пойдет Китай", - поделился мнением Зудин.

Кроме того, помимо интересов избирательной кампании США, считает спикер, стоит помнить, что Трамп - человек ситуации, т.е. он не рассматривает какие-либо вещи как "незыблемое".