Какие программисты сейчас востребованы в Узбекистане — Вехов

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана, доктор юридических наук Виталий Вехов объяснил, с чем в период пандемии столкнулся мир в сфере программирования.

Радио Какие программисты сейчас востребованы в Узбекистане — Вехов

Сегодня в Узбекистане большое внимание уделяется программированию. Государство поставило стратегическую задачу – нарастить выпуск специалистов в сфере IТ-технологий.

Своим мнением о востребованности данной профессии поделился эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана, доктор юридических наук Виталий Вехов.

По его словам, на данный момент во всем мире востребованы узкопрофильные IT-специалисты — разработчики конкретного программного обеспечения, операционной системы или электронного документооборота в бухгалтерском учете.

"Сейчас наблюдается концепция ухода от классического программиста именно в сторону специализации", — пояснил эксперт.

Вехов отметил, что в период пандемии практически 60% населения мира столкнулось с нехваткой узкопрофильных программистов. Эта ситуация помогла всем активизироваться и приступить к подготовке именно таких кадров.

"Если говорить о вузах Узбекистана, то, к сожалению, там уровень подготовки по этим специалистам низкий. Они идут сейчас по другому пути. Они заключают договоры с зарубежными вузами и обучают своих студентов там. Фактически, они взяли на вооружение опыт Китая", — объяснил он.

Профессор считает, что менталитет азиатских стран наиболее близок узбекистанцам.

К тому же, многие родители заинтересованы обучать своих детей в ведущих зарубежных вузах, которые остаются там работать после окончания учебного заведения.

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