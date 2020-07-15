20:13 15 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск
Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов
© Foto : МГТУ им. Н. Э. Баумана

Какие программисты сейчас востребованы в Узбекистане — Вехов

Радио
Получить короткую ссылку
9110
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200715/14546850/Kakie-programmisty-seychas-vostrebovany-v-Uzbekistane--Vekhov.html

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана, доктор юридических наук Виталий Вехов объяснил, с чем в период пандемии столкнулся мир в сфере программирования.

Радио
Какие программисты сейчас востребованы в Узбекистане — Вехов

Сегодня в Узбекистане большое внимание уделяется программированию. Государство поставило стратегическую задачу – нарастить выпуск специалистов в сфере IТ-технологий.

Работа IT- специалиста за компьютером
© Sputnik / Алексей Мальгавко
В Каршинском вузе запустят бесплатные онлайн-курсы по программированию

Своим мнением о востребованности данной профессии поделился эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана, доктор юридических наук Виталий Вехов.

По его словам, на данный момент во всем мире востребованы узкопрофильные IT-специалисты — разработчики конкретного программного обеспечения, операционной системы или электронного документооборота в бухгалтерском учете.

"Сейчас наблюдается концепция ухода от классического программиста именно в сторону специализации", — пояснил эксперт.

Вехов отметил, что в период пандемии практически 60% населения мира столкнулось с нехваткой узкопрофильных программистов. Эта ситуация помогла всем активизироваться и приступить к подготовке именно таких кадров.

"Если говорить о вузах Узбекистана, то, к сожалению, там уровень подготовки по этим специалистам низкий. Они идут сейчас по другому пути. Они заключают договоры с зарубежными вузами и обучают своих студентов там. Фактически, они взяли на вооружение опыт Китая", — объяснил он.

Профессор считает, что менталитет азиатских стран наиболее близок узбекистанцам.

К тому же, многие родители заинтересованы обучать своих детей в ведущих зарубежных вузах, которые остаются там работать после окончания учебного заведения.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Популярный со времен СССР лагерь "Орленок" отмечает свое 60-летие — фото
Карантин в Узбекистане: пустые дороги и закрытые вокзалы
Карантин в Узбекистане: пустые дороги и закрытые вокзалы
Новые карантинные ограничения в Узбекистане
Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться