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Вадим Покровский
© Sputnik / Алексей Никольский

В вопросе защиты от вируса рассчитывать нужно на свое благоразумие - академик

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200720/14585997/V-voprose-zaschity-ot-virusa-rasschityvat-nuzhno-na-svoe-blagorazumie---akademik.html

Новость о том, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра способно быстро уничтожить коронавирусную инфекцию, прокомментировал академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

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Покровский: ультрафиолетовое излучение солнечного спектра способно быстро уничтожить коронавирусную инфекцию

Ситуация, которая сейчас происходит в странах с теплым климатом, показывает, что этот фактор несущественно влияет на передачу вируса. Здесь может быть другой эффект - вирус меньше сохраняется на поверхностях, на которые попадает солнечный свет, считает академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Однако, по мнению спикера, заразиться COVID-19 посредством загрязненных вирусом рук можно лишь в 5% случаев. Основной путь передачи инфекции - воздушно-капельный, поэтому маски - наиболее эффективный способ защиты.

"Рассчитывать, что кто-то спасет вас - солнышко и т. д., - не стоит. Рассчитывайте, в основном, на свое благоразумие", - советует академик.

То, что у многих людей не происходит заражения, нет клинических проявлений, может быть связано с тем, что вирус не проникает через естественные наши барьеры, потому что все слизистые содержат факторы, которые убивают, вирус считает Вадим Покровский.




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