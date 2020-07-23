Заведующий Консульским отделом посольства РФ в Узбекистане Иван Фетисов ответил на самые распространенные вопросы по поводу регистрации на чартерные рейсы из республики в Россию, а также предостерег иностранцев от попыток въехать в РФ минуя ранее установленные запреты.

Радио Как россиянам попасть на вывозные рейсы из Узбекистана — ответ консула

По словам спикера, для начала необходимо пройти регистрацию на рейс через портал государственных услуг Российской Федерации с учетом региона проживания, затем купить авиабилеты в аэропорту и после возвращения на территорию страны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

"Все пассажиры чартерных рейсов, пребывающих в Россию из зарубежных стран, так называемых выводных рейсов, по-прежнему обязаны соблюдать режим двухнедельной самоизоляции либо по месту жительства, либо в специальных обсерваторах", - сообщает Фетисов.

Далее эксперт отмечает, что информация об отмене самоизоляции граждан, вернувшихся чартерным рейсом, не соответствует действительности. Он говорит о том, что для вывозных авиарейсов порядок остается прежним.

Заведующий Консульским отделом рекомендует не откладывать свой вылет, так как данные авиационные сообщения не являются частыми и сколько их еще будет – неизвестно.

"С момента прекращения регулярного авиасообщения между нашими странами было организовано 37 рейсов в различные регионы России, начиная с Ростова-на-Дону и заканчивая Владивостоком. Уже 4 170 сограждан смогли ими воспользоваться", - поясняет Фетисов.

Спикер подчеркивает, что также очень часто обеспокоены положением иностранцы, которые имеют вид на жительство или являются участниками государственной программы по добровольному переселению, либо их родственники являются гражданами России и находятся на территории своей страны, а им необходимо к ним вернуться.

"Каждый такой случай рассматривается в индивидуальном порядке при наличии мотивированного личного обращения в Консульский отдел. Подробно с этой информацией можно ознакомиться на нашем сайте посольства. Также необходимо соблюсти ряд обязательных условий: это свободная квота на посадку на борт и основания для въезда в Россию в соответствии с 635-м распоряжением правительства от 16 марта 2020 года", - объясняет Фетисов.

Далее работник Консульского отдела обращается к иностранцам, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию. Он предупреждает, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, им не удастся обойти этот запрет.

В заключительной части Фетисов просит граждан беречь себя и соблюдать все необходимые санитарные меры.

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