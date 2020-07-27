Кедми о том, может ли Китай стать угрозой для России

Израильский общественный деятель, экс-глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми считает, что КНР с военной точки зрения никогда не сможет угрожать РФ, равно как и Соединенные Штаты Америки.

Радио Кедми: США не хотят видеть Россию как единое государство

РФ и КНР базируются на немного разных основах экономики: российская более устойчивая, китайская — более технологичная, заявил общественный деятель, экс-глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире израильского телеканала ITON.TV. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

"Конкуренция будет продолжаться, но ничего страшного в этом нет. Будет ли когда-нибудь Китай угрозой для России? Никогда. Если Россия будет существовать, ни одна страна в мире не сможет ей угрожать", — уверен Кедми.

Если в царской России и в советские годы руководство страны всегда жило с угрозой для своего существования, то сейчас этот период закончился, отметил он.

"Сегодня с военной точки зрения ни одна страна в мире не может представлять собой угрозу для России без перспективы получить адекватный и эффективный ответ", — сказал израильский общественный деятель.

Полный фрагмент беседы с Кедми слушайте в аудиофайле.