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Украинский политик Владимир Олейник
© Sputnik / Владимир Трефилов

Политик объяснил, почему Украина и Польша объединились против "Северного потока-2"

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200728/14642646/Politik-obyasnil-pochemu-Ukraina-i-Polsha-obedinilis-protiv-Severnogo-potoka-2.html

Соединенные Штаты Америки поставили себе задачу вытеснить Россию с ее адекватными по цене энергоресурсами с европейского рынка, а Украина и Польша являются "адвокатами" США в Европе, заявил украинский политик Владимир Олейник.

Радио
Политик объяснил, почему Украина и Польша объединились против "Северного потока-2"

Украина и Польша будут предпринимать совместные шаги, чтобы помешать реализации российского проекта "Северный поток-2", заявили в украинском Министерстве иностранных дел. Этот вопрос обсуждался во время встречи главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и его польского коллеги Яцека Чапутовича в Варшаве, где шла речь о взаимодействии в области энергетики.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
© Sputnik / Владимир Трефилов
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По мнению Кулебы и Чапутовича, "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности всей Европы. 

Комментируя эту новость, украинский политик Владимир Олейник заявил, что Польша и Украина абсолютно зависимы от США. 

"Украина уже получила через Польшу партию американского сжиженного газа. Теперь что делает украинская продажная власть — она поднимает цены на газ в стране, чтобы американская цена в будущем не была шоком для украинцев. Все ради того, чтобы обслужить интересы американцев. Польша и Украина являются сегодня "адвокатами" Америки в Европе", — сказал Олейник в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что США поставили себе задачу вытеснить Россию с ее адекватными по цене энергоресурсами с европейского рынка. 

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Ruptly
Германия угрожает США санкциями за попытку остановить "Северный поток-2"
"Почему Германия так серьезно поддерживает "Северный поток-2"? Эта страна понимает, что будет, если она начнет приобретать американский сжиженный газ. Той экономики, которая есть сейчас, не станет. Германия потеряет все лидирующие позиции", — сказал Олейник.

При этом он подчеркнул, что в данном вопросе нет никакой политики — только экономика.

"А экономика — это высшая политика, поскольку это благосостояние народа", — отметил украинский политик.

"Нужно приложить максимальные усилия для завершения строительства "Северного потока-2". Это вопрос жизни и смерти, быть или не быть", — заявил Владимир Олейник.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
газопровод, Северный поток - 2, Россия, США, Польша, Украина



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