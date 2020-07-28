Политик объяснил, почему Украина и Польша объединились против "Северного потока-2"

Украина и Польша будут предпринимать совместные шаги, чтобы помешать реализации российского проекта "Северный поток-2", заявили в украинском Министерстве иностранных дел. Этот вопрос обсуждался во время встречи главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и его польского коллеги Яцека Чапутовича в Варшаве, где шла речь о взаимодействии в области энергетики.
Комментируя эту новость, украинский политик Владимир Олейник заявил, что Польша и Украина абсолютно зависимы от США.
"Украина уже получила через Польшу партию американского сжиженного газа. Теперь что делает украинская продажная власть — она поднимает цены на газ в стране, чтобы американская цена в будущем не была шоком для украинцев. Все ради того, чтобы обслужить интересы американцев. Польша и Украина являются сегодня "адвокатами" Америки в Европе", — сказал Олейник в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что США поставили себе задачу вытеснить Россию с ее адекватными по цене энергоресурсами с европейского рынка.
При этом он подчеркнул, что в данном вопросе нет никакой политики — только экономика.
"А экономика — это высшая политика, поскольку это благосостояние народа", — отметил украинский политик.
"Нужно приложить максимальные усилия для завершения строительства "Северного потока-2". Это вопрос жизни и смерти, быть или не быть", — заявил Владимир Олейник.
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