Политик объяснил, почему Украина и Польша объединились против "Северного потока-2"

Соединенные Штаты Америки поставили себе задачу вытеснить Россию с ее адекватными по цене энергоресурсами с европейского рынка, а Украина и Польша являются "адвокатами" США в Европе, заявил украинский политик Владимир Олейник.

Радио Политик объяснил, почему Украина и Польша объединились против "Северного потока-2"

Украина и Польша будут предпринимать совместные шаги, чтобы помешать реализации российского проекта "Северный поток-2", заявили в украинском Министерстве иностранных дел. Этот вопрос обсуждался во время встречи главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и его польского коллеги Яцека Чапутовича в Варшаве, где шла речь о взаимодействии в области энергетики.

По мнению Кулебы и Чапутовича, "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности всей Европы.

Комментируя эту новость, украинский политик Владимир Олейник заявил, что Польша и Украина абсолютно зависимы от США.

"Украина уже получила через Польшу партию американского сжиженного газа. Теперь что делает украинская продажная власть — она поднимает цены на газ в стране, чтобы американская цена в будущем не была шоком для украинцев. Все ради того, чтобы обслужить интересы американцев. Польша и Украина являются сегодня "адвокатами" Америки в Европе", — сказал Олейник в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что США поставили себе задачу вытеснить Россию с ее адекватными по цене энергоресурсами с европейского рынка.

"Почему Германия так серьезно поддерживает "Северный поток-2"? Эта страна понимает, что будет, если она начнет приобретать американский сжиженный газ. Той экономики, которая есть сейчас, не станет. Германия потеряет все лидирующие позиции", — сказал Олейник.

При этом он подчеркнул, что в данном вопросе нет никакой политики — только экономика.

"А экономика — это высшая политика, поскольку это благосостояние народа", — отметил украинский политик.

"Нужно приложить максимальные усилия для завершения строительства "Северного потока-2". Это вопрос жизни и смерти, быть или не быть", — заявил Владимир Олейник.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.