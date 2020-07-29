И. о. директора Института Дальнего Востока РАН, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов оценивает экономический эффект от предложенных мер по борьбе с теневой экономикой.

Радио Узбекистан выводит экономику из тени по образцу Сингапура – Маслов

Как считает эксперт, весь комплекс мер необходимо разбить на несколько групп, которые будут рассчитаны на краткосрочные и долгосрочные эффекты.

По мнению специалиста, первая группа мер должна быть направлена на сокращение количества лицензий, что позволит не создавать почву для коррупции.

"Это крайне важная мера. Например, когда многие страны, такие как Сингапур и Китай, вводили меры по борьбе с коррупцией в разное время, они с этого и начинали", - говорит Маслов.

Ко второй группе профессор предлагает отнести меры по обеспечению прозрачности.

"Очень жесткий мониторинг тендеров, в любом случае, будет объявляться государством на разных этапах. И в данном случае, насколько можно понимать, речь идет о государственных деньгах, которые в основном и подвергались коррупционной составляющей. Здесь, скорее, уже действуют меры не столько разрешительные, сколько ограничительные", - поясняет спикер.

На профессиональный взгляд эксперта, третья группа должна включать в себя меры по привлечению инвестиционной привлекательности за счет открытости и антикоррупционной составляющей.

"Сейчас многие страны Центральной Азии буквальным образом борются за инвестиции, особенно в нынешних условиях. Для ряда стран, в том числе и Узбекистана, тормозящим эффектом является именно боязнь иностранцев натолкнуться на коррупционную схему. Вот это может быть довольно активно и эффективно преодолено", - объясняет Маслов.

Также профессор предлагает обратить особое внимание на трансформацию структур госзаданий и госзакупок.

"На мой взгляд, вся эта система досталась Узбекистану буквально от первых лет независимости. Она формировалась для других условий, и, в общем, для создания коррупционной составляющей. Руководство Узбекистана пытается сейчас полностью это разрушить", - сообщает Маслов.

Эксперт отмечает, что это достаточно сложный и долгий процесс, который можно будет разрешить в течение ближайших 5-7 лет.

"Сингапуру, например, на введение подобных мер, а это, на мой взгляд, реформы по сингапурскому образцу, потребовалось почти 8 лет. И там меры были крайне жесткими", - утверждает спикер.

В заключение Маслов говорит о том, что Узбекистану, возможно, потребуется меньше времени, так как многое уже сделано. Эксперт считает, что главное – необходимо преодолеть то противодействие, которое начнется в данной области.

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