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Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин
© Sputnik / Александр Натрускин

Грозин: справиться с водным дефицитом страны ЦА смогут только общими усилиями

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Sputnik Узбекистан
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Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин объяснил, какой стратегии странам Центральной Азии следует придерживаться, чтобы избежать энергетического кризиса.

Радио
Грозин: справиться с водным дефицитом страны ЦА смогут только общими усилиями

Таджикистан в экстренном порядке прекратил подачу электроэнергии в Узбекистан и Афганистан в связи с уменьшением объемов воды в Нурекском водохранилище.

Линии электропередач (ЛЭП)
© Sputnik / Илья Питалев
Таджикистан прекратит подачу электроэнергии в Узбекистан и Афганистан

Однако это было весьма предсказуемо, отметил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. 

По его словам, о том, что Центральная Азия вступает в период маловодья, климатологи и гидрографы говорили еще с прошлого года.

Эксперт подчеркнул, что это не может не отражаться на энергетике региона. В частности, в подвешенном состоянии оказываются крупные гидроэнергетические проекты.

Из-за этого регион может в скором времени столкнуться с водным дефицитом. Предотвратить кризис страны ЦА могут только действуя сообща, считает Грозин.

"Очевидно, необходимо принятие каких-то серьезных решений. Преодолеть энергетический кризис, смягчить его последствия для экономик страны региона могут только вместе", — отметил он.

Грозин также добавил, что это единственный способ не допустить разрастания проблемы до масштабов катастрофы.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Центральная Азия, Афганистан, Узбекистан, Таджикистан, энергетика



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