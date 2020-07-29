Грозин: справиться с водным дефицитом страны ЦА смогут только общими усилиями

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин объяснил, какой стратегии странам Центральной Азии следует придерживаться, чтобы избежать энергетического кризиса.

Радио Грозин: справиться с водным дефицитом страны ЦА смогут только общими усилиями

Таджикистан в экстренном порядке прекратил подачу электроэнергии в Узбекистан и Афганистан в связи с уменьшением объемов воды в Нурекском водохранилище.

Однако это было весьма предсказуемо, отметил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

По его словам, о том, что Центральная Азия вступает в период маловодья, климатологи и гидрографы говорили еще с прошлого года.

Эксперт подчеркнул, что это не может не отражаться на энергетике региона. В частности, в подвешенном состоянии оказываются крупные гидроэнергетические проекты.

Из-за этого регион может в скором времени столкнуться с водным дефицитом. Предотвратить кризис страны ЦА могут только действуя сообща, считает Грозин.

"Очевидно, необходимо принятие каких-то серьезных решений. Преодолеть энергетический кризис, смягчить его последствия для экономик страны региона могут только вместе", — отметил он.

Грозин также добавил, что это единственный способ не допустить разрастания проблемы до масштабов катастрофы.

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