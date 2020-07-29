16:46 29 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Андрей Кошкин
Sputnik

Система, удивившая мир: Кошкин о том, почему Турция не отказалась от С-400

Радио
Получить короткую ссылку
102 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200729/14650799/Sistema-udivivshaya-mir-Koshkin-o-tom-pochemu-Turtsiya-ne-otkazalas-ot-S-400.html

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал новость о том, что Россия ведет работу над поставками Турции второй партии своих новейших оборонительных систем С-400 "Триумф".

Радио
Система, удивившая мир: Кошкин о том, почему Турция не отказалась от С-400

Россия работает над поставками второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов был выполнен в 2019 году. Сделка вызвала кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. Турция отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что Турция, входящая в НАТО, в последнее время ведет достаточно самостоятельную внешнюю политику, в том числе в области военно-технического сотрудничества, что вызывает серьезное недовольство в Белом доме США. Больше всего, по словам эксперта, американского президента Дональда Трампа нервирует то, что Турция закупает высокотехнологичное вооружение у России — государства, против которого создавали в свое время Североатлантический Альянс. 

Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф
© Sputnik / Сергей Пивоваров
Второму полку С-400 в Турции быть, Patriot и Eurosam — под вопросом
"И сегодня продолжают подпитывать НАТО всевозможными страшилками по поводу "агрессивности" Российской Федерации. В этих условиях США пытаются надавить на Турцию, чтобы та оказалась от сотрудничества с Россией, но что-то здесь не срабатывает, (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган не прогибается", — отметил Кошкин в эфире радио Sputnik.

Свою роль играет и несомненное превосходство российских систем ПВО над их западными аналогами, заявил он. По словам политолога, во время холодной войны СССР в целом отставал с периодом примерно в пять лет от высокотехнологичных новинок, предлагаемых США и их союзниками на рынке вооружения. А в чем-то Советский Союз превосходил соперников, "и гонка вооружений была в полном разгаре", отметил он.

"Но вот сегодня мы оказались впереди, создав уникальные высокотехнологичные системы, прежде всего, хотелось бы акцентировать внимание на системах, обеспечивающих защиту своей территории, в частности, на системе С-400 "Триумф", которая удивила весь мир", — сказал Андрей Кошкин.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
безопасность, политика, оружие, ЗРК С-400, Россия, США, Турция



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Модель на первом модном показе дизайнерских масок в Сеуле
Маски как новый тренд: в Сеуле прошел необычный показ мод — фото
Военные РФ перехватили над Черным морем самолет-разведчик США — видео
Под знаком пандемии
Уроки пандемии: как коронавирус меняет экономику Узбекистана



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться