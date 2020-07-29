Система, удивившая мир: Кошкин о том, почему Турция не отказалась от С-400

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал новость о том, что Россия ведет работу над поставками Турции второй партии своих новейших оборонительных систем С-400 "Триумф".

Радио Система, удивившая мир: Кошкин о том, почему Турция не отказалась от С-400

Россия работает над поставками второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов был выполнен в 2019 году. Сделка вызвала кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. Турция отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что Турция, входящая в НАТО, в последнее время ведет достаточно самостоятельную внешнюю политику, в том числе в области военно-технического сотрудничества, что вызывает серьезное недовольство в Белом доме США. Больше всего, по словам эксперта, американского президента Дональда Трампа нервирует то, что Турция закупает высокотехнологичное вооружение у России — государства, против которого создавали в свое время Североатлантический Альянс.

"И сегодня продолжают подпитывать НАТО всевозможными страшилками по поводу "агрессивности" Российской Федерации. В этих условиях США пытаются надавить на Турцию, чтобы та оказалась от сотрудничества с Россией, но что-то здесь не срабатывает, (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган не прогибается", — отметил Кошкин в эфире радио Sputnik

Свою роль играет и несомненное превосходство российских систем ПВО над их западными аналогами, заявил он. По словам политолога, во время холодной войны СССР в целом отставал с периодом примерно в пять лет от высокотехнологичных новинок, предлагаемых США и их союзниками на рынке вооружения. А в чем-то Советский Союз превосходил соперников, "и гонка вооружений была в полном разгаре", отметил он.

"Но вот сегодня мы оказались впереди, создав уникальные высокотехнологичные системы, прежде всего, хотелось бы акцентировать внимание на системах, обеспечивающих защиту своей территории, в частности, на системе С-400 "Триумф", которая удивила весь мир", — сказал Андрей Кошкин.

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