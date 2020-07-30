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Серенко: только "фантазеры" сохраняют оптимизм по поводу сделки США с талибами

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200730/14662658/Serenko-tolko-fantazery-sokhranyayut-optimizm-po-povodu-sdelki-SShA-s-talibami.html

Ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко рассказал о фантазиях и реалиях вокруг региона.

Радио
Серенко: оптимизм по поводу сделки США с талибами сохраняют только "фантазеры"

За последний месяц войска США нанесли удары по позициям "Талибана"* в четырех провинциях Афганистана. Члены группировки заверяют, что Вашингтон нарушил мирное соглашение, подписанное с талибами в конце февраля, которое должно положить конец вооруженному конфликту, который длится уже 20 лет.

Военнослужащие армии США в Афганистане
© Flickr / Program Executive Office Soldier
Американский "Талибангейт" — каковы цели этого вброса?

По мнению ведущего эксперта российского Центра изучения современного Афганистана Андрея Серенко, США по сути уже нарушили одно из главных обязательств по договору — неучастие американских военных в боевых действиях против талибов и наоборот.

Напомним, что другим важным пунктом было обязательство со стороны США и стран НАТО вывести свои войска из Афганистана в течение 14 месяцев.

По мнению Серенко, этот ранее, казалось бы, обговоренный график сейчас "подвисает", что говорит о том, что американская линия зашла в тупик.

"Надо быть полными фантазерами, чтобы продолжать сохранять некий оптимизм в отношении этой сделки. Нужно быть реалистами и отдавать себе отчет, что "Талибан" войну не прекратит, никаким выводом войск его не умиротворишь. А потому, возможно, вывод войск придется приостановить, даже понимая, что талибы снова начнут нападать и на американские войска, и силы НАТО", — отметил политолог в беседе со Sputnik Таджикистан. 

Однако эксперт отметил, что подобный сценарий не несет никакой выгоды, в первую очередь, для самих талибов, поскольку в таком случае придется объяснять своим сторонникам, почему сделка с США провалилась. 

Серенко назвал срыв заключенного мирного договора "репутационным ударом" по лидерам "Талибана". 

Единственная сила, которая, по его словам, останется в выигрыше — это афганское правительство, которое неоднократно предупреждало о подобном сценарии. 

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.




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