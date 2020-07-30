Серенко: только "фантазеры" сохраняют оптимизм по поводу сделки США с талибами

Ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко рассказал о фантазиях и реалиях вокруг региона.

Радио Серенко: оптимизм по поводу сделки США с талибами сохраняют только "фантазеры"

За последний месяц войска США нанесли удары по позициям "Талибана"* в четырех провинциях Афганистана. Члены группировки заверяют, что Вашингтон нарушил мирное соглашение, подписанное с талибами в конце февраля, которое должно положить конец вооруженному конфликту, который длится уже 20 лет.

По мнению ведущего эксперта российского Центра изучения современного Афганистана Андрея Серенко, США по сути уже нарушили одно из главных обязательств по договору — неучастие американских военных в боевых действиях против талибов и наоборот.

Напомним, что другим важным пунктом было обязательство со стороны США и стран НАТО вывести свои войска из Афганистана в течение 14 месяцев.

По мнению Серенко, этот ранее, казалось бы, обговоренный график сейчас "подвисает", что говорит о том, что американская линия зашла в тупик.

"Надо быть полными фантазерами, чтобы продолжать сохранять некий оптимизм в отношении этой сделки. Нужно быть реалистами и отдавать себе отчет, что "Талибан" войну не прекратит, никаким выводом войск его не умиротворишь. А потому, возможно, вывод войск придется приостановить, даже понимая, что талибы снова начнут нападать и на американские войска, и силы НАТО", — отметил политолог в беседе со Sputnik Таджикистан.

Однако эксперт отметил, что подобный сценарий не несет никакой выгоды, в первую очередь, для самих талибов, поскольку в таком случае придется объяснять своим сторонникам, почему сделка с США провалилась.

Серенко назвал срыв заключенного мирного договора "репутационным ударом" по лидерам "Талибана".

Единственная сила, которая, по его словам, останется в выигрыше — это афганское правительство, которое неоднократно предупреждало о подобном сценарии.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.