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Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников
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Солонников объяснил, почему Трампу невыгоден перенос выборов

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Sputnik Узбекистан
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Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал нежелание американского президента Дональда Трампа переносить выборы.

Радио
Солонников: Трампу невыгоден перенос президентских выборов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы президентские выборы, намеченные на 3 ноября, были отложены из-за коронавируса, однако вновь выступил против голосования по почте. Глава государства хочет, чтобы процедура шла при предъявлении документов, удостоверяющих личность.

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Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил: политологи всего мира с самого начала говорили, что перенос выборов фактически невозможен по целому ряду причин, "это очень сложная процедура".

"Кроме того, совершенно непонятно: если выборы будут перенесены, предположим, на год, кто и как будет выполнять функции президента, учитывая, что в любом случае 20 января Трамп свои полномочия потеряет, вместе с ним — и вице-президент", — заявил Солонников.

По словам эксперта, такая конституционная коллизия невыгодна никому, республиканцам в том числе, пишет Sputnik Армения. Невыгодна она и Трампу, отметил он.

"Если это произойдет, то на выборах 2021 года он будет идти как рядовой кандидат, и далеко не факт, что в лучшей экономической ситуации, чем в 2020 году. Поэтому перенос и ему был бы тоже невыгоден. Вначале от Трампа прозвучало странное заявление о возможном переносе выборов, теперь он его дезавуировал", — отметил Дмитрий Солонников.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Президентские выборы в США, выборы президента, Дональд Трамп, США, политика



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