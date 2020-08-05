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Юрий Барзыкин
© Sputnik / Нина Зотина

Развитие туризма получит новый импульс — Барзыкин об электронных визах в РФ

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Sputnik Узбекистан
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Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о порядке получения электронных виз для въезда в РФ.

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий для кратковременного посещения страны электронные визы сроком до 60 дней при условии пребывания в ней не более 16 дней. Такими визами можно будет воспользоваться для туристических и деловых поездок. Нововведение начнет действовать с 1 января 2021 года.

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что развитию туризма будет придан значительный импульс, пишет Sputnik Южная Осетия. Стоимость визы, по его словам, составит около 50 долларов. Подать заявление нужно будет не менее чем за четыре дня до предполагаемого въезда в РФ.

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Визы такого рода в качестве эксперимента действовали на Дальнем Востоке, а также в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях, рассказал эксперт. Это поспособствовало увеличению притока туристов.

В планах — введение многократной визы, отметил он.

"Упрощая въезд, можно дать возможность как можно шире познакомиться с нашим потенциалом по доступным ценам. Упрощение визового режима — важнейшая задача, но она не закрывает все остальные проблемы. Все то, что сопровождает цивилизованную туристическую сферу", — добавил первый вице-президент Российского союза туриндустрии.

Полный комментарий слушайте в аудиофайле.

Теги:
виза, Россия, туристы, Туризм



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