17:11 08 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.46
  • EUR12021.09
  • USD10209.86
Поиск
Это надолго

Подкаст "Это надолго". Как заставить ребенка слушаться?

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (333)
12 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200808/14732662/Podkast-Eto-nadolgo-Kak-zastavit-rebenka-slushatsya.html

Ноет, выпрашивает, катается по полу магазина, разбрасывает вещи и не делает уроки. Порой договориться с собственными детьми очень сложно.

Как быть, когда любая просьба сделать что-то переходит в многочасовые переговоры с условиями и требованиями? Как перестать потакать капризам? Почему всё же это происходит и можно ли исправить ситуацию?

Радио
Подкаст "Это надолго". Как заставить ребенка слушаться?

Вместе с проектом поддержки родителей Family Tree выясняем, что такое послушание и почему на практике все работает не так, как хочется.

Если ребенок не делает то, что требуется, велик соблазн пойти на угрозы и даже наказания. Но какая цена такого подхода? В нашем подкасте мы часто говорим, что о методе кнута лучше забыть навсегда.

Как работает дисциплина и реально ли ее организовать без попустительства, ругани и ограничений? Какое место здесь занимают привязанность и любовь? Почему система "кнут и пряник" изначально провальная, даже если многие из нас сами на ней выросли?

Об этом Настя и Лина спрашивают коуча, специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.

Также читайте бесплатную памятку, где семейный психолог Людмила Петрановская разбирает ошибки, которые делают родители, пытаясь следовать теории привязанности.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (333)
Теги:
отношения, родители, дети, ребенок



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Дети — жители Цхинвала.
Война 08.08.08: кадры из сожженного Цхинвала
Самодельный пароход: как сбылась детская мечта инженера из Ульяновки
По реке на самодельном пароходе: как инженер исполнил свою детскую мечту — видео
Инфографика: Постсоветские страны по численности вооруженных сил
Вооруженные силы в странах бывшего СССР



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться