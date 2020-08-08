Подкаст "Это надолго". Как заставить ребенка слушаться?

Ноет, выпрашивает, катается по полу магазина, разбрасывает вещи и не делает уроки. Порой договориться с собственными детьми очень сложно.

Как быть, когда любая просьба сделать что-то переходит в многочасовые переговоры с условиями и требованиями? Как перестать потакать капризам? Почему всё же это происходит и можно ли исправить ситуацию?

Радио Подкаст "Это надолго". Как заставить ребенка слушаться?

Вместе с проектом поддержки родителей Family Tree выясняем, что такое послушание и почему на практике все работает не так, как хочется.

Если ребенок не делает то, что требуется, велик соблазн пойти на угрозы и даже наказания. Но какая цена такого подхода? В нашем подкасте мы часто говорим, что о методе кнута лучше забыть навсегда.

Как работает дисциплина и реально ли ее организовать без попустительства, ругани и ограничений? Какое место здесь занимают привязанность и любовь? Почему система "кнут и пряник" изначально провальная, даже если многие из нас сами на ней выросли?

Об этом Настя и Лина спрашивают коуча, специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.

Также читайте бесплатную памятку, где семейный психолог Людмила Петрановская разбирает ошибки, которые делают родители, пытаясь следовать теории привязанности.

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