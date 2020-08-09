Подкаст "Страхи/Ошибки": как не испортить себе отпуск?

Часто отпуск проходит так, что после него нужен еще один, чтобы все-таки отдохнуть. Что мы делаем неправильно, планируя отпуск (поездку, дела или тотальное ничегонеделание)?
Может, вообще не нужно ничего планировать? Как лучше распределить 28 дней: брать целиком или дробить? Как войти и плавно выйти из отпуска, чтобы потом не страдать?
Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и клиническим психологом Дарьей Бондаренко выводим критерии идеального отпуска.
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