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Страхи/Ошибки

Подкаст "Страхи/Ошибки": как не испортить себе отпуск?

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Тема:
Подкасты РИА (335)
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Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.

Радио
Подкаст "Страхи/Ошибки": как не испортить себе отпуск?

Часто отпуск проходит так, что после него нужен еще один, чтобы все-таки отдохнуть. Что мы делаем неправильно, планируя отпуск (поездку, дела или тотальное ничегонеделание)?

Может, вообще не нужно ничего планировать? Как лучше распределить 28 дней: брать целиком или дробить? Как войти и плавно выйти из отпуска, чтобы потом не страдать?

Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и клиническим психологом Дарьей Бондаренко выводим критерии идеального отпуска.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (335)



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