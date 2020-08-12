Сохранить Беларусь как государство можно только в союзе с РФ ― политолог

Политический эксперт Николай Сергеев рассуждает о перспективах дальнейшего развития Беларуси после президентских выборов.

Радио Сохранить Беларусь как государство можно только в союзе с РФ ― политолог

В Беларуси 9 августа состоялись выборы президента.

По предварительным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов.

По предварительным данным, на втором месте — Светлана Тихановская, которую поддержали 10,09% избирателей, далее идут Анна Канопацкая (1,68%), Андрей Дмитриев (1,21%) и Сергей Черечень (1,15%).

Против всех выступили 4,6% избирателей.

Однако окончательные итоги голосования Центризбирком объявит только в пятницу.

Политолог, председатель белорусского общественного объединения "Русь" Николай Сергеев заявил, что прошедшие выборы можно назвать выборами только формально.

"Беларусь впервые в своей истории столкнулась с атакой транснациональных сил, которые были нацелены на слом государственности. Отнюдь не внутренние силы двигали этими тремя особами (речь идет о Светлане Тихановской, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало. ― Sputnik). Если внимательно присмотреться к господину Бабарико, мы увидим, что он и является представителем транснационального капитала", — отметил эксперт в беседе со Sputnik Беларусь.

Сергеев добавил, что видит будущее Беларуси только в прочном союзе с Россией. По его словам, только это обеспечит сохранение республики как государства.

"Сейчас нужно идти по пути подписания дорожных карт. Желательно, чтобы это все происходило гласно. <...> Кроме того, необходимо совершенствование Беларуси, в том числе путем совершенствования Конституции, о чем, кстати, говорил Александр Лукашенко накануне выборов", — отметил политолог.

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