Хасиев назвал условия решения мусорной проблемы в Узбекистане

Радио Хасиев назвал условия решения мусорной проблемы в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на прошедшем на днях совещании по вопросам экологии указал на множество проблем в системе сбора и переработки отходов в республике и обозначил пути их решения. Глава государства поручил до конца года довести охват населения услугами санитарной очистки с 66 до 90 процентов, в том числе с привлечением частного бизнеса, а также решить вопросы по 51 полигону, не отвечающему санитарным требованиям, и создать 26 полигонов для строительных отходов и кластеров по их переработке.

Кроме того, каждый регион будет обеспечен мобильными лабораториями для оперативного анализа загрязненности воздуха, а для 240 крупных промышленных предприятиях с высоким и средним риском для окружающей среды разработают программу по установке современных и модернизации существующих локальных очистных сооружений.

Председатель Межрегионального экологического движения Ока Алан Хасиев отметил: можно только приветствовать внимание, которое руководство Узбекистана уделяет проблемам экологии и вопросам обращения с отходами.

"Для Узбекистана, как и для других бывших советских республик, эта тема очень остра. Фактически тридцать лет накапливались проблемы, многие из которых не решались. "Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет". Нужны реальные шаги, которые позволят создать новую систему охраны окружающей среды, — сказал Хасиев. — Довести санитарную очистку до 100 процентов — задача вполне решаемая. Нужны воля, консолидация гражданского общества, властей всех уровней и бизнеса. Это не разовая работа — она требует системного подхода и должна быть выстроена на годы".

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